X stunda un rīcības plāns: rezerves karavīrs dalās pieredzē un praktiskos padomos

Suni atdošu draudzenei. Protams, nākamais jautājums varētu būt – bet ko darīs draudzene? Uz to jau ir grūtāk atbildēt. Savā ziņā mums ir paveicies ar to, ka dzīvojam Pārdaugavā. Tātad, ja uzspridzina tiltus, mēs paliekam salīdzinoši drošajā pusē. Bet ko tālāk? Vieni saka, ka vajadzētu mēģināt ar mašīnu tikt līdz Ventspilij vai Liepājai un no turienes tālāk ar prāmi uz Rietumiem. Citi domā par braukšanu cauri Suvalku koridoram, kaut gan nezinu, cik tas kara apstākļos varētu būt reāli. Baidos, ka nekur jau tā īsti aizskriet no Latvijas nevarētu. Katrā ziņā es droši vien draudzeni sūtītu kaut kur maksimāli tuvāk Liepājai vai Ventspilij.