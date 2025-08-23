FOTO: spilgti tērpi, jestra noskaņa. Jūrmalā norisinājās slēgta modes skate ar dizaineru no Dubaijas

Jūrmalā norisinājās slēgta modes skate ar dizaineru no Dubaijas
Vasaras nogalē “Baltic Beach Hotel & SPA” viesnīcas parkā norisinājās slēgta modeļu skate “Fashion Frequencies by Santa Taukača.
Vasaras nogalē “Baltic Beach Hotel & SPA” viesnīcas parkā norisinājās slēgta modeļu skate “Fashion Frequencies by Santa Taukača - modes, iedvesmas un ģimenes vērtību enerģija”, informē portāls balticevents.info.
Pasākums atklājās ar grandiozu modes skati ar vakara īpašo viesi “AMR Couture” zīmola dizaineri Amiru Akbaru no Dubaijas. Akbars kopā ar stilisti un modes šovu režisori Santu Taukaču radīja ekskluzīvu bērnu un pusaudžu kolekciju, savukārt, tērpi, kas tika prezentēti uz mēles, palika meitenēm dāvanā.
Taukača kopā “Santa Model management” modelēm un “AMR Couture” jau uzstājās vairākus pasaules podiumos Dubaijā, Parīzē un Milānā, bet tagad arī Latvijā.
“Tas ir īsts modes tilts un internacionālo kultūras attiecību veicināšana starp Latviju un Apvienotajiem Arābu Emirātiem,” stāsta Santa Taukača.
Pasākumu turpināja “Tatenda Sipula” zīmola skate, starpās bija muzikālie priekšnesumi no “Talent Music Studio”, bet vakara kulminācijā notika defilē, kur galvenās modeles bija mammas, izsmalcinātos veidolos no veikala “Bonjour Jurmala”. Pasākumu apciemoja vietējas modes skatuves pārstāvji, mākslinieki un uzņēmēji.
“Pasākuma vēstījums ir kā atgādinājums, ka katra diena ir podiums, svarīgi mīlēt sevi, pieņemt, pašpilnveidoties un ticēt saviem sapņiem. Ja sekot tiem ar atvērtu sirdi, tie noteikti piepildīsies — tāpat kā šis skaistais vakars Jūrmalā” – papildināja Taukača.