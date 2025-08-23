VIDEO: Pērnavas ielā izcēlies īsts jandāliņš - autovadītājs triec dūres pret riteņbraucēju, bet tas dod pretī ar veslosipēdu
Ceturtdien, 21. augustā, īsts jandāliņš izcēlās Pērnavas ielā pie degvielas uzpildes stacijas. Kā norāda iedzīvotāji, ceļu nav varējuši sadalīt autovadītāji un riteņbraucēji.
"Konflikta iemesls pagaidām nav zināms. Bet video redzams, ka strīds izvērtās fiziskā sadursmē, kas piesaistījis arī apkārtējo uzmanību," norāda kāds iedzīvotājs. Jandāliņš sadusmojis un uzjautrinājis daudzus iedzīvotājus, kas sadalījušies divās frontēs - tajos, kas aizstāv autovadītājus un tajos, kas aizstāv riteņbraucējus.
"Mani reāli viņi [riteņbraucēji] kaitina... brauc pa ielu kā karaļi, domā ka ir īpaši izredzetie... citreiz pat nevis viens aiz otra bet blakus.. aizņemot pus joslu," sūkstās Mārtiņš. Bet Kārlis norāda, ka tieši "autovadītāji uzvedas tā, it kā ielas ir tik viņiem domātas". "Gājēji un velobraucēji autovadītāju skatījumā nav pilnvērtīgi cilvēki," norāda vīrietis. Tikmēr Arvis iesmej, ka "velo braucēji vēlējās uzdāvināt savus braucamrīkus, bet auto braucēji nevēlējās tos ņemt".
Tas, kas Pērnavas ielā īsti notika, iespējams tā arī paliks uz autovadītāju un velosipēda vadītāju sirdsapziņas. Kā Jauns.lv norāda Valsts policija, "šāds gadījums VP nav reģistrēts", līdz ar to detalizētāka informācija par notikušo nav pieejama.