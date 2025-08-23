Dokumentālā raidījuma "Ražots ķīnā" pirmizrāde
14. augustā plkst. 18.00 "Kimmel kvartālā", Bruņinieku ielā 2, Rīgā norisinājās Go3 dokumentālā raidījuma "Ražots Ķīnā" pirmizrāde. Pasākuma laikā Kašers ...
Māra Mihelsona sieva Laura sajūsmina ar efektīgu iznācienu
Kamēr vēl saule silda vasaras pēdējos vakarus, tas jāizmanto, izejot sabiedrībā elegantā kleitā – nu gluži kā to dara Jelgavas populārākās muzikālās apvienības mūziķa Māra Mihelsona sieva Laura.
Šomēnes Mihelsonu pāris ieradās "Kimmel kvartālā", kur notika dokumentālā projekta "Ražots Ķīnā" prezentācija. Un visu viesu pulkā spilgti izcēlās Laura Mihelsone, kurai mugurā bija gara, vizuļojoša kleita, kas pilnībā atsedza viņas muguru.
Māris un Laura Mihelsoni 2025. gada vasarā
Māris un Laura apprecējās 2022. gada vasarā pēc septiņus gadus ilgas kopābūšanas. Laulību ceremonija notika sirsnīgā un romantiskā gaisotnē vienā no Cēsu apkaimes gleznainākajām vietām – Cīrulīšu dabas takā. Pēc svinīgās ceremonijas kāzas tika svinētas kuplā tuvinieku un draugu pulkā "K. K. fon Stricka villā". Savukārt pirms diviem gadiem 19. septembrī pasaulē nāca Māra un Lauras meitiņa Adele.