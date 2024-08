Modernā dzīvesveida kaite - vitamīnu deficīts. Kā palīdzēt, skaidro ārste

Veselības un labas pašsajūtas priekšnoteikums ir vitamīnu balanss organismā. To, kādu vitamīnu vai minerālvielu trūkst, vislabāk palīdz atklāt asins analīzes un ārsta konsultācija par to, kā problēmu vislabāk risināt. Pazīmju, kas var liecināt par vitamīnu nepietiekamību vai deficītu, ir ļoti daudz, jo tie iesaistīti it visos organisma procesos, taču dažas no izplatītākajām ir: