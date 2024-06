"Izrādās, lai socializētos, dzērieni nav obligāta blakne" - mūziķis Arnis Račinskis jau pusgadu atsakās no alkohola

Izrādās, lai socializētos, dzērieni nav obligāta blakne (tu, visticamāk, labi zini, ka no blaknes dzēriens diezgan viegli pārsēžas pilota krēslā un par blakni kļūst pati socializēšanās), savukārt komforts ir relatīvi īslaicīgs un nereti šausmīgi dārgs - caurs miegs, stindzinošas paģiras un dzērienu cenas bārā ir daži aspekti. Un kurš velns izdomāja, ka labklājību un priecāšanos mēra dzērienos: labāki ienākumi - smalkākas pudeles, jauni panākumi - augstāk pacelti dzērieni, vakars pie filmas vai uz ezera - vīniņš, aliņš, visītis, konītis, you name it.