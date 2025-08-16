Tramps informējis Zelenski par Aļaskas samita norisi. "Putins nevēlas uguns pārtraukšanu, bet vienošanos par kara izbeigšanu!"
Pēc tālruņa sarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka pirmdien dosies uz Vašingtonu, kur notiks abu valstsvīru tikšanās.
Pēc Trampa samita ar Putinu, Baltā nama saimnieks aizvadīja vairāk nekā stundu garu sarunu ar Zelenski, Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru, Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu, NATO ģenerālsekretāru Marku Riti un Eiropas Komisijas prezidenti Urzulu fon der Leienu.
Tramps Zelenskim un NATO līderiem teicis, ka Putins nevēlas uguns pārtraukšanu, bet gan vispārēju vienošanos par kara izbeigšanu, platformā "X", atsaucoties uz avotu, vēsta ASV tīmekļa izdevuma "Axios" žurnālists Baraks Ravids. "Atbilstoši avotam par zvana gaitu Tramps teicis: "Es uzskatu, ka ātra miera vienošanās ir labāka par uguns pārtraukšanu"," platformā "X" raksta Ravids.
Tikmēr Zelenskis pēc sarunas paziņoja, ka pirmdien viņam paredzēta vizīte Vašingtonā, lai apspriestu galvenos punktus nule Aļaskā aizvadītajā Trampa un Putina samitā. "Mēs [ar Trampu] sākām ar individuālām sarunām, un pēc tam mums pievienojās Eiropas līderi. Šī saruna ilga vairāk nekā pusotru stundu, ieskaitot aptuveni stundu ilgu mūsu divpusējo sarunu ar prezidentu Trampu."
"Ukraina atkārtoti apliecina savu gatavību strādāt ar maksimālu piepūli, lai panāktu mieru. Prezidents Tramps informēja par savu tikšanos ar Krievijas līderi un galvenajiem viņu diskusijas punktiem. Ir svarīgi, lai Amerikas spēks ietekmētu situācijas attīstību," vietnē "X" norādīja Zelenskis.
"Mēs atbalstām prezidenta Trampa priekšlikumu par trīspusēju tikšanos starp Ukrainu, ASV un Krieviju. Ukraina uzsver, ka galvenos jautājumus var apspriest līderu līmenī, un trīspusējs formāts tam ir piemērots."
"Pirmdien es tikšos ar prezidentu Trampu Vašingtonā, lai apspriestu visas detaļas par slepkavību un kara izbeigšanu. Esmu pateicīgs par uzaicinājumu. Ir svarīgi, lai eiropieši būtu iesaistīti katrā posmā, lai kopā ar Ameriku nodrošinātu uzticamas drošības garantijas Ukrainai. Mēs arī apspriedām pozitīvās norādes no Amerikas puses attiecībā uz Ukrainas drošības garantijām. Mēs turpinām saskaņot savas nostājas ar visiem partneriem. Es pateicos ikvienam, kas palīdz."
Jau ziņots, ka 15. augustā Aļaskas militārajā bāzē Ankoridžā noslēdzās augsta līmeņa tikšanās starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu. Lai arī abu līderu starpā valdīja draudzīga atmosfēra, un abi apmainījās savstarpējiem glaimiem, sarunas noslēdzās bez panāktas vienošanās Ukrainas kara jautājumā
Abu sarunas ilga gandrīz trīs stundas, bet noslēgumā gan Tramps, gan Putins nāca klajā tikai ar īsiem paziņojumiem presei, atsakoties atbildēt uz žurnālistu jautājumiem. Pēc samita Tramps paziņoja: “Mēs vēl neesam tur - darījums nav noslēgts, tomēr mēs esam panākuši progresu! Es pēc neilga laika piezvanīšu NATO, es piezvanīšu dažādiem cilvēkiem, kurus uzskatu par piemērotiem, un, protams, piezvanīšu prezidentam Zelenskim un pastāstīšu viņiem par šodienas tikšanos," sacīja Tramps. Viņš raksturoja tikšanos ar Putinu kā “ļoti produktīvu”, tomēr nesniedza nekādas konkrētas vienošanās detaļas.
Arī Putins izteicās cerīgi, sakot: “Ceram, ka panāktā sapratne palīdzēs virzīties tuvāk mieram Ukrainā.” Tāpat Krievijas vadītājs kopīgajā preses konferencē sacīja, ka Ukrainai un tās sabiedrotajiem Eiropā nevajadzētu radīt "šķēršļus" mieram.
Bijušais VDK aģents Putins arī izteica komplimentus Trampam, kurš iepriekš veltījis glaimojošus vārdus Krievijas vadītājam. Putins norādīja, ka karš Ukrainā, iespējams, nebūtu sācies, ja ASV prezidents tajā laikā būtu bijis Tramps, nevis Džo Baidens. Ar šādu apgalvojumu vairāk izcēlies arī pats Tramps. Jāpiebilst, ka ASV prezidentu priekšvēlēšanu laikā Baltā nama saimnieks arī apgalvoja, ka izbeigs karu Ukrainā 24 stundu laikā.