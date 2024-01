Jauns gads, jauna apņemšanās? Kas notiks ar ķermeni, ja atsakās no alkohola - negaidīta dietologa atbilde

Izdevums "Eat this, not that" runājis ar diplomētiem dietologiem, kuri pastāstījuši, kas notiek ar jūsu ķermeni, kad atsakāties no alkohola.

Uzlabojas sirds veselība

Atteikšanās no alkohola var izraisīt asinsspiediena samazināšanos un sirds un asinsvadu slimību riska samazināšanos. 2016. gada pētījumā noskaidrots, ka tiem, kas izvairās no alkohola vai ievērojami samazina tā patēriņu, uzlabojas sirds darbība.

Uzlabojas aknu stāvoklis

Alkohols var veicināt aknu iekaisumu un aknu tauku slimības attīstību. Taču atteikšanās no alkohola dod jūsu aknām iespēju atjaunoties.

"Alkohols tiek metabolizēts ar aknām, bet pārmērīga alkohola lietošana var novest pie aknu bojājumiem, ieskaitot aknu tauku slimību, alkohola hepatītu un cirozi," saka Trista Besta, dietoloģe no kompānijas "Balance One Supplements".

Pazūd liekais svars

Alkoholam ir augsta kaloritāte - 7 kalorijas uz gramu. Turklāt tās ir "tukšas kalorijas", kurām nav nekādas uzturvērtības.

"Atkarībā no tā, cik daudz alkohola jūs regulāri lietojat, atteikšanās no tā var izraisīt svara zudumu," saka Lībeka, norādot, ka kopējais kaloriju patēriņš dabiski samazināsies, "kas izraisīs svara zudumu".

Tāpat atteikšanās no alkohola bieži vien noved pie labākas pārtikas izvēles, jo "daudzi cilvēki izjūt spēcīgu tieksmi pēc ēdiena, kad tiek dzerts," skaidro Lībeka.

Kā liecina žurnālā "Appetite" publicētais pētījums, cilvēki, kas izdzēruši pusglāzi alkohola (20 gramus), apēduši par 11% vairāk nekā tie, kas atturējušies. Dzērāji arī izjutuši lielu tieksmi pēc augstas kalorijas produktiem ar augstu tauku saturu.

Uzlabojas miega kvalitāte

Kaut arī alkohols var izraisīt miegainību, pētījumi liecina, ka tas var traucēt miega ciklu, kas rada nekvalitatīvu atpūtu. Atsakoties no alkohola, jūsu miega režīms normalizējas, kas noved pie mierīgāka un atjaunojoša nakts miega, kam ir neatsverama ietekme uz jūsu veselību kopumā.

Nostiprinās imūnsistēma

Alkohols var nomākt imūnsistēmu, padarot cilvēku uzņēmīgāku pret slimībām un infekcijām. Alkohola izslēgšana no jūsu ikdienas var stiprināt imūnsistēmu, veicinot pretošanos slimībām, ātrāku atveseļošanos.

Uzlabojas garīgā veselība

Alkohols un garīgā veselība ir cieši saistīti savā starpā. Tieši tāpēc atturība no alkoholiskajiem dzērieniem var radīt ievērojamu psiholoģiskā stāvokļa uzlabošanos. Saskaņā ar 2022. gada apskatu atteikšanās no alkohola var palīdzēt samazināt trauksmes un depresijas līmeni, uzlabot garastāvokli un kognitīvās funkcijas.

Atjaunojas enerģijas līmenis

Alkohols negatīvi ietekmē miegu, un tas, dabiski, ietekmē jūsu garastāvokli un enerģijas līmeni nākamajā dienā. Saskaņā ar pētījumu, kas publicēts žurnālā "Sleep and Vigilance", alkohola lietošana lielos daudzumos ievērojami palielina miegainību nākamajā dienā.

Aptuveni 35% aptaujas dalībnieku informēja, ka pēc iepriekšējā dienā izdzertā alkohola jūtas bremzēti vai zaudē interesi par ikdienas lietām, kamēr parastā dienā tādas pašas sajūtas izjutuši mazāk nekā 5% dalībnieku.

Uzlabojas gremošana

Ja kādreiz sajutīsiet vēdera uzpūšanos vai diskomfortu vēderā pēc maltītes baudīšanas ar glāzi vīna vai alus, varat vismaz daļu vainas uzvelt alkoholam. Pat relatīvi nelielās devās alkohols var negatīvi ietekmēt gremošanu, mainot kuņģa skābes izdalīšanos un traucējot gremošanas fermentu spēju sagremot ēdienu.

Kad šīs funkcijas ir traucētas, cieš gremošana. Pētījumi liecina, ka alkohola lietošana ēšanas laikā var palēnināt gremošanas procesu, bet pārmērīga kuņģa skābes izdalīšanās var izraisīt kuņģa kairinājumu.

Uzlabojas ādas stāvoklis

Alkohols ir urīndzenošs līdzeklis, kas palielina šķidruma izvadīšanu no organisma, kas ar laiku var ietekmēt ādas stāvokli. Zinātnieki ir atklājuši ciešu saistību starp alkohola lietošanu un tādām ādas slimībām kā psoriāze, ekzēma, asinsvadu zvaigznītes un pinnes.

Kādā pētījumā pat secināts, ka alkohola lietošana lielos daudzumos - astoņi un vairāk dzērieni nedēļā - ir saistīta ar mīmisko grumbu un tūskas veidošanos.