Seriāls "Bīstamās mājsaimnieces" bija populārs arī Latvijā.
Šodien 06:41
FOTO: “Bīstamās mājsaimnieces” toreiz un tagad - kā seriāla zvaigznes mainījušās 20 gadu laikā
Seriāls “Bīstamās mājsaimnieces” (Desperate Housewives) ir amerikāņu komēdijdrāmas seriāls, kas tika rādīts no 2004. līdz 2012. gadam, un kļuva par vienu no tā laika lielākajiem televīzijas hitiem visā pasaulē, tostarp Latvijā.
Seriāla notikumi risinās izdomātajā Visterijas ielā, kur dzīvo piecas galvenās varones — Sūzana Meijere, Linete Skavo, Gabriela Solisa, Brī Van de Kempa un sākotnēji arī Marija Elīsa Janga, kura stāsta seriāla notikumus no aizkapa. Seriāls savij drāmu, melno humoru, romantiku un intrigas, katrā sezonā risinot kādu lielu noslēpumu.
Pirmās sezonas laikā seriāls kļuva par ABC reitingu līderi un vienu no skatītākajiem raidījumiem pasaulē. Tas ieguva vairāk nekā 30 balvas un tika pārraidīts vairāk nekā 150 valstīs, kļūstot par starptautisku fenomenu.
Lūk, kā mainījušās seriāla zvaigznes pēc seriāla beigām.