Trampa gaita un Putina savādās grimases: iedzīvotāji tīmeklī dalās ar neparastiem novērojumiem par abu līderu tikšanos Aļaskā
Iedzīvotāji sociālajos tīklos pamanījuši vairākas neskaidrības, kas ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas vadītāja Vladimira Putina tikšanās laikā nav viņiem devuši mieru.
Pirmajā Trampa un Putina tikšanās reizē pēdējo septiņu gadu laikā, daudzus samulsināja Putina dīvainās grimases, kad žurnālisti preses konferencē pirms samita viņam sāka uzdot jautājumus par Ukrainu. Krievijas vadītājs uz jautājumiem neatbildēja, bet seju savilka samulsušā izteiksmē.
Putin's face as soon as the media starts barraging him and Trump with questions.— Evan Kilgore 🇺🇸 (@EvanAKilgore) August 15, 2025
🤣🤣 pic.twitter.com/hyZVeAUm47
Šīs sejas izteiksmes daudzus nav atstājušas vienaldzīgus un sociālo tīklu lietotāji tās pārvērtušī mēmēs. "Brīdis, kad tu saproti, kad citās valstīs pastāv preses brīvība!" pie grimases komentē kāds iedzīvotājs. "Tas brīdis, kad saproti, kad tava 3 dienu militārā operācija nav izdevusies kā plānots," pauž cits. Bet vēl kāds jautri norāda, ka Putins šajā brīdī domā: "Manā valstī jūs [žurnālisti] sen būtu arestēti".
Tāpat vairāki sociālo tīklu lietotāji norāda, ka Donalda Trampa gaita, kad viņš uz sarkanā paklāja sagaidīja Putinu, esot bijusi ārkārtīgi savāda. "Tramps nevarēja nostaigāt taisni. Vai šie simptomi atbilst frontotemporālai demencei?" tehnoloģiju magnāta Īlona Maska čatbotam "Grok" vaicā kāds iedzīvotājs, uz ko mākslīgais intelekts atbild apstiprinoši. Tomēr citi iedzīvotāji norāda, ka "līkloču mešana esot izplatīta taktika, ko veterāni izmanto neformālās situācijās".
Trump struggled to walk in a straight line as he went to greet Putin pic.twitter.com/bCbJnlZMgB— MeidasTouch (@MeidasTouch) August 15, 2025
Tāpat daudzi norādījuši uz abu valstsvīru atšķirīgo ķermeņa valodu. "Tramps izskatās nervozs, kamēr Putins - mierīgs un relaksēts," norāda kāds iedzīvotājs. Vēl kāds pamanījis, ka Tramps piekāpīgi ļāva Putinam preses telpā ieiet pirmajam un arī apsēdies Krievijas vadītājs esot pirms Trampa, kas viņaprāt liecina par pakļaušanos. Bet kāds cits norāda, ka "Putins attiecās pret Trampu tā kā Tramps Ovālajā kabinetā attiecās pret Zelenski".
🇺🇸🌍 Diplomatie internationale— KRONIK Insights (@KRONIKInsights) August 15, 2025
🔴 Différences notables entre les rencontres de Donald Trump avec Vladimir Poutine et avec Volodymyr Zelensky.
📍 Les échanges ont varié en ton, en durée et en contenu stratégique.#KronikInsights pic.twitter.com/6cOxa026TU
Tomēr ASV ķermeņa valodas eksperte Elmendorfa Ričardsone šādas runas noliedz. "Abu līderu uzvedība liecināja par "īstu saikni" – "Putins, kurš parasti neizrāda lielas emocijas, šoreiz bija ļoti smaidīgs un tieši skatījās Trampam acīs". "Kad Putins sniedza roku sveicienam, Tramps turēja savu roku tuvu ķermenim un ievilka Putinu savā pesonīgajā telpā. Turklāt Putins, diezgan priecīgi ļāva to darīt. Tātad mēs šeit redzam patiesu saikni starp abiem vīriešiem,” medijam "The Washington Post" norāda Ričardsone.
Jau ziņots, ka 15. augustā Aļaskas militārajā bāzē Ankoridžā noslēdzās augsta līmeņa tikšanās starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu. Lai arī abu līderu starpā valdīja draudzīga atmosfēra, un abi apmainījās savstarpējiem glaimiem, sarunas noslēdzās bez panāktas vienošanās Ukrainas kara jautājumā.