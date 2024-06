Ēdot kartupeļus, var notievēt - tikai jāievēro viena būtiska lieta

Kartupeļos atkarībā no to pagatavošanas var rasties rezistentā ciete, kuru tievajās zarnās gremošanas sulas nespēj sašķelt, bet tikai resnajā zarnā baktērijas to pārvērš par īso ķēžu taukskābēm – acetātu, butirātu un citām. Rezistentā ciete ir ar ļoti zemu glikēmisko indeksu. Tādējādi kartupeļi, kuros ciete ir pārveidojusies par rezistento, praktiski nesvārsta glikozes līmeni asinīs, un saprātīgos daudzumos tievētāji tos var ēst.