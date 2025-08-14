Ludmila šī gada 12. augustā laika posmā no pulksten 14.00 līdz 16.00 izgāja no savas dzīvesvietas Ventspilī, Brīvības ielā un pazuda bezvēsts.

Ventspilī bezvēsts pazudusi Ludmila Šackaja

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts pazudušo, 1954. gadā dzimušo Ludmilu Šackaju.

Novadu ziņas

Jau otro dienu Ventspilī tiek izmisīgi meklēta 71 gadu vecā Ludmila

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts pazudušo, 1954. gadā dzimušo Ludmilu Šackaju.

Jau otro dienu Ventspilī tiek izmisīgi meklēta 71 ...

Sieviete šī gada 12. augustā laika posmā no pulksten 14.00 līdz 16.00 izgāja no savas dzīvesvietas Ventspilī, Brīvības ielā un līdz šim brīdim nav atgriezusies. Pazīmes: augums 160cm, īsi, sirmi mati. Sieviete iespējams bija ģērbusies zilas krāsas sporta biksēs.

Valsts policija aicina aplūkot attēlu ar sievieti un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!

Tēmas

VentspilsBezvēsts pazudušieValsts policijaKurzeme

Citi šobrīd lasa