Daudzi cer ātri un efektīvi atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Turklāt - izdarīt to maksimāli lēti un nekaitējot veselībai. Diētas ārste Eva Šišova sociālajā tīklā "Instagram" padalījusies ar praktisku informāciju, kurus četrus četrus produktus vajag izslēgt no sava uztura, ja vēlies notievēt.

Šišova iesaka tādu tievēšanas metodi, kas īpaši neizskatās pēc mocībām. Tur nav ne kaloriju skaitīšanas, ne dzelžaina režīma.

Dietoloģe vienkārši iesaka sava slaiduma vārdā atteikties no šiem produktiem:

- cukurs un produkti, kas satur cukuru

- milti un miltu izstrādājumi

- baltie rīsi

- kartupeļi

Tāpat arī ārste iesaka ievērot aktīvu dzīvesveidu - veikt ne mazāk kā 8-10 tūkstošus soļus dienā. Pēc Šišovas teiktā, sekojot šiem padomiem, ir pavisam reāli atbrīvoties no 3-6 kilogramiem mēnesī.



Kāpēc tas ir iespējams, jautāsiet. Viss ir elementāri. Augstāk minētie produkti ir ātrie ogļhidrāti. Izslēdzot no uztura ātros ogļhidrātus un pielielinot fizisko aktivitāšu apjomu, mēs tievējam.

Nolemjot neatgriezeniski atteikties no šiem produktiem, jūs sapratīsiet, ka patiesībā tas ir diezgan liels saraksts, kas līdz šim, iespējams, bijusi jūsu ēdienkartes sastāvdaļa.

Nepietiks, ja vienkārši nolemsiet neēst maizi. Jāatsakās no visiem produktiem, kuru sastāvā ir:

- Cukurs/glikoze/melase/glikozes sīrups utt.

- Rudzu milti/kriešu milti/rīsu milti/kukurūzas milti utt.

Ievērojiet šo dietoloģes padomus, un jūs redzēsiet rezultātus!