"Gandrīz ar sirdi aizgāju!" aculiecinieks Latvijas pilsētvidē ierauga zirnekli, kas ir pierādījums klimata pārmaiņām
Vai esi tādu redzējis? Aculiecinieks iemūžina neparastu zirnekli.
Nesen sociālajā tīklā "X" eksistenciālais terapeits un psihoterapijas speciālists Rihards Vālands dalījās ar bildi, kurā redzams īpatnējs zirneklis. Tam ir liels ķermenītis ar dzelteni-melni-baltu šķērssvītru zīmējumu uz tā un arī garās tievās kājiņas ir klātas ar pamīšus gaišām un tumšām joslām. Noprotams, ka tas ir ieceļojis no kādas citas valsts.
Gandrīz ar sirdi aizgāju! Kas tas par radījumu? pic.twitter.com/wbJ65Epzl5— Rihards Vālands (@rihards_valands) August 13, 2025
"Kas Jauns Avīzes" redaktors un dabas pazinējs Māris Puķītis Jauns.lv paskaidroja, ka tas ir lapseņveida zirneklis.
“Šis skaistulis, protams, var pārsteigt, bet nav nekas cilvēkam bīstams. Tas ir lapseņveida zirneklis (Argiope bruennichi), ienācējs Latvijas faunā, pirmo reizi mūsu valstī konstatēts 2004. gadā Papē, Dienvidkurzemē,” teica Puķītis.
Par invazīvu sugu to nevajagot uzskatīt, jo ienācis dabiskā veidā un vietējo faunu neapdraud. Lapseņveida zirneklis agrāk bija siltāku zemju iemītnieks, sastopams Portugālē, Spānijā, Francijā, citur Dienvideiropā, arī Ziemeļāfrikā, bet nu izplatījies visā Eiropā – spilgts, dzīvs pierādījums klimata pārmaiņām.
Latvijas dabas sugu enciklopēdijā minēts, ka lapseņzirnekļa tēviņi parasti ir 0,6–0,8 cm gari, savukārt mātītes sasniedz 2–2,5 cm garumu (līdz 4,5 cm, ieskaitot kāju garumu). Mātītes parasti ir manāmi spilgtāk krāsotas nekā tēviņi.
Tā pat kā visi riteņzirnekļi, arī lapseņzirneklis auž apaļu riteņveida tīklu, kas parasti atrodas garās zālēs sausās vietās pļavās, mežmalās un krūmājos. Tīkla centrā ir raksturīgi raupji pavedieni, kas veido z-burta formas zīmējumu, kura nozīme vēl nav pilnībā noskaidrota, taču iespējams, tas kalpo laupījuma pievilināšanai. Kad kāds dzīvnieks iekļūst tīklā, lapseņzirneklis to nekavējoties ietin blīvā tīmeklī un paralizē ar indīgu kodienu. Olu kokoni ir nelieli, un mātīte tos novieto tuvu zemei, apsargājot tos.