Efektīvs risinājums rudens noguruma uzveikšanai
Iestājoties rudenim, kad saules gaismas kļūst arvien mazāk, bet ikdienas darba pienākumi tikai pieaug, mana organisma atbildes reakcija ir nogurums. Gada pēdējie mēneši ļoti izteikti ietekmē arī manu garastāvokli – kļūstu apātiskāka, miegaināka, arī vieglāk aizkaitināma. Un es ļoti labi apzinos – lai nogurums nepāraugtu motivācijas zudumā, nedrīkst tam ļauties. Bet – ko darīt, kā uzveikt nogurumu?
Pačekojusi internetā, ko iesaka pret depresīvu noskaņojumu rudens sezonā, atradu informāciju, ka nogurums, slikts garastāvoklis, koncentrēšanās trūkums un aizkaitināmība ir pirmās C vitamīna deficīta pazīmes. Tās ātri izzūd, ja tiek atjaunots pietiekams C vitamīna līmenis asinīs.
Izrādās, ka arī zilumi, kas viegli veidojas (ko arī pēdējā laikā sev esmu novērojusi), liecina par C vitamīna trūkumu, jo tas vājina asinsvadus un mazina ādas elastību. Un tā bieži esot viena no pirmajām acīmredzamajām C vitamīna deficīta pazīmēm.
Kādā pētījumā pat atklāts, ka pieaugušajiem ar zemāku C vitamīna līmeni asinīs ir gandrīz par 40 procentiem lielāka iespēja 15 gadu laikā attīstīties sirds mazspējai nekā tiem, kam ir optimāls C vitamīna līmenis. Par laimi, deficīta simptomi parasti tiek novērsti, tiklīdz tiek atjaunots C vitamīna līmenis. Tā kā cilvēka organisms pats neražo un lielā daudzumā nevar uzglabāt C vitamīnu, tas ir jālieto regulāri. [1]
Sazinājos ar ģimenes ārsti, lai gūtu apstiprinājumu internetā atrastajai informācijai, un viņa arī teica, ka C vitamīna loma veselības un laba garastāvokļa uzturēšanā ir nozīmīga. Īpaši rudens un ziemas sezonā, kad daudzi pacienti sūdzas par nogurumu un depresīvāku noskaņojumu, viņa iesaka šo vitamīnu uzņemt papildus. Daktere pastāstīja, ka pasaulē ir veikta virkne pētījumu, kas apliecina C vitamīna pozitīvo ietekmi ne tikai dažādu slimību izraisīta noguruma, bet arī miega traucējumu, depresijas simptomu, sāpju un kognitīvo traucējumu gadījumā. [2]
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Tāpat ir pierādīts, ka C vitamīns ir būtiska uzturviela, kas nepieciešama ķermenim, lai tas pareizi funkcionētu. Īpaši slodzes laikā, kad organisms kā enerģijas avotu mēģina izmantot ķermeņa taukus. Tas ir drošs veids, kā pozitīvi ietekmēt sirdsdarbības ātrumu, potenciāli palielināt enerģijas un mazināt stresa līmeni un, protams, stiprināt imunitāti. [3]
Iebildu ģimenes ārstei, ka ar C vitamīna papildu uzņemšanu esmu dikti piesardzīga, jo pat no skābajiem citrusaugļiem man rodas diskomforta sajūta, pat sāpes kuņģī. Uz ko speciāliste atteica, ka tam ir absolūti drošs risinājums – Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® bezskābes C vitamīns LYL premium C. Turklāt tas ir bagātināts ar bioflavonoīdiem – kvercetīnu, rutīnu un hesperidīnu –, kam piemīt ne tikai pretvīrusu, antioksidējošas un pretiekaisumu iezīmes, bet tie ir arī nozīmīgi elementi enerģijas radīšanā un noguruma mazināšanā, jo īpaši laikā, kad laukā ir auksti un organismam nepieciešama papildu enerģija.
Ģimenes ārste arī izstāstīja, ka organismam draudzīgais C vitamīna uzsūkšanās veids un LYLsmart™ tehnoloģija nodrošina C vitamīna iedarbību visas dienas garumā – kapsula izšķīst pamazām astoņu stundu laikā, līdz ar to organisms uzņemto vitamīnu var maksimāli izmantot. Uzņemts no rīta, tas nodrošina optimālu C vitamīna līmeni asinīs visas dienas garumā, un tādējādi tiek novērsts kuņģa kairinājums un citi iespējamie gremošanas trakta traucējumi.
Kad aptiekā jautāju pēc LYL premium C un mēģināju noskaidrot, ar ko tas atšķiras no citu ražotāju piedāvātā C vitamīna, farmaceite man iedeva maigas persiku krāsas kastīti, sakot, ka kalcija L-askorbātam, kas veido LYLsmart™ formulu, ir ievērojami augstāka uzsūkšanās spēja nekā askorbīnskābei, ko parasti izmanto citi C vitamīna ražotāji. Viņa vēl piebilda, ka LYL premium C ir dabisks, nesatur konservantus, dzīvnieku valsts izejvielas un sintētiskās piedevas, tāpēc ir piemērots gan alerģiskiem cilvēkiem, gan veģetāriešiem, gan vegāniem.
Esmu sākusi papildus uzņemt C vitamīnu un, ticiet vai ne, jau jūtu enerģijas pieplūdumu pat pelēki drūmās dienās. Lai rudens smaržas, kas pamazām liek noskaņoties uz gaidāmās ziemas sastingumu, tomēr nāk reizē ar prieku, emocionālu labsajūtu un gūzmu enerģijas!
LYL premium C pieejams aptiekās un interneta aptiekās ar 20% atlaidi.
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