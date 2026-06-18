Gatavojam karbonādi! Četras citādākas receptes
Gaļas un saldu augļu salikums vai fenheļa un kadiķogu kombinācija – pirmajā mirklī neierasti salikumi var šķist nebaudāmi, taču maldīgi. Izmēģini un palutini savas garšas kārpiņas.
Karbonāde saldskābā mērcē
Šajā receptē persikus var aizstāt arī ar aprikozēm, savukārt rozā piparus – ar marinētiem un mazās burciņās nopērkamiem zaļajiem piparu graudiņiem.
4 porcijas
40 minūtes
Sastāvdaļas:
4 cūkas karbonādes šķēles (bez kauliņa)
1 kārba (aptuveni 400 g) savā sulā konservētu persiku daiviņu
150 ml buljona
1 liels sakapāts sīpols
3 ēdk. baltvīna
2 ēdk. eļļas
1 ēdk. rozā piparu graudiņu
2–3 tējk. balzametiķa
sāls, malti melnie pipari
Gatavošana:
Pannā sakarsē 1 ēdk. eļļas un apcep ar sāli un pipariem ierīvētas karbonādes (pa 5–6 min. no katras puses). Izņem un noliec siltumā. Nolej liekās taukvielas. Liec pannu atpakaļ uz uguns, ielej vīnu un pāris minūtes pavāri. Novārījumu uzlej karbonādēm. Pannā sakarsē atlikušo eļļu, ieber sīpolus un uz lēnas uguns sautē 4–5 minūtes. Persikus notecini, ieliec pannā un 1–2 minūtes pakarsē. Pievieno piparu graudiņus un buljonu un uzvāri. Ieliec atpakaļ pannā karbonādes ar visu šķidrumu, pielej etiķi, pieber sāli un maltos piparus un kārtīgi uzkarsē.
Karbonāde fenheļa un kadiķogu marinādē
Fenheļa un kadiķogu kombinācija pirmajā brīdī var šķist drusku neparasta, taču ir vērts pamēģināt, jo marinētā gaļa iegūst gan brīnišķīgu garšu, gan aromātu, turklāt kļūst irdenāka.
4 porcijas
25 minūtes + 2 stundas marinēšanai
Sastāvdaļas:
4 cūkas karbonādes
1 mazs fenhelis
1 apelsīna sula un sarīvēta miziņa
2 ēdk. olīveļļas
1 ēdk. kadiķogu
sāls, malti melnie pipari
Gatavošana:
Fenheli smalki sakapā, kadiķogas ieber miezerī un saberz. Bļodā samaisi fenheļa gabaliņus ar kadiķogām, eļļu un apelsīna miziņām. Ar asu nazi viegli iegriez karbonādēs dažas paralēlas svītras. Liec seklā, lēzenā traukā, uzzied fenheļa marinādi un uzlej apelsīna sulu. Pārklāj ar pārtikas plēvi un uz 2 stundām ievieto ledusskapī.
Marinētās karbonādes liec 200 grādu karstā cepeškrāsnī un izcep gatavas. Vēl labāk, ja krāsnī ir grila funkcija, – tad gaļa ātrāk izcepsies un būs garšīgāka.
Jēra karbonāde paprikā un tomātos
Cepšanai ieteicams izmantot tik lielu pannu, lai tajā ietilptu visas karbonādes. Tā kā šķidruma ir maz, tad regulāri jāapmaisa un jāpielūko, lai produkti nepiedeg.
4 porcijas
40 minūtes
Sastāvdaļas:
8 nelielas jēra karbonādes
2 sarkanās paprikas pākstis
1 kārba (400 g) savā sulā konservētu tomātu gabaliņu
1 prāvs sīpols
1 liela ķiploka daiviņa
2 ēdk. melno olīvu bez kauliņiem
1 ēdk. olīveļļas
1 tējk. sakapāta svaiga rozmarīna
1 tējk. sakapāta svaiga timiāna
sāls, malti melnie pipari
Gatavošana:
Papriku iztīri un sagriez strēmelēs. Sīpolu sagriez plānās ripās, ķiploku sakapā. Lielā pannā sakarsē eļļu, pievieno papriku, sīpolus un ķiplokus un uz lēnas uguns apmaisot sautē aptuveni 5 minūtes. Palielini karstumu, dārzeņus pabīdi malā, ieliec karbonādes un apcep pa pāris minūtēm no katras puses. Raugies, lai dārzeņi nepiedeg. Pievieno rozmarīnu, timiānu un tomātus. Uzliec vāku un sautē kādas 15 minūtes, līdz gaļa mīksta. Iemaisi olīvas, pieber sāli un piparus.
Teļa karbonāde ar šampinjoniem un makaroniem
Grezns, bagātīgs un sātīgs ēdiens. Lieliski iederas svētdienas pusdienu galdā. Liesākam variantam maskarpones siera vietā var izmantot netreknu skābo krējumu.
4 porcijas
1 stunda
Sastāvdaļas:
4 teļa karbonādes
400 g makaronu (labi der plāni, plakani makaroni)
200 g sviesta
200 g maskarpones siera
175 g šampinjonu
2 lieli gaļīgi tomāti
2 āboli
1 liels sīpols
1 ēdk. sezama sēklu
1 ēdk. sakapāta svaiga estragona
8 melnie piparu graudi
svaigas bazilika lapiņas
sāls, malti melnie pipari
Gatavošana:
Sīpolu sagriez ripās, tomātus pārgriez uz pusēm. Ābolus nomizo un sagriez šķēlītēs. Pannā izkausē 60 g sviesta, ieliec karbonādes un cep pa 5 minūtēm no katras puses. Pārliec sasildītā traukā un novieto siltumā.
Pannā ieber sīpolus un ābolus un izsautē zeltainus. Liec citā sasildītā traukā un uzliec virsū karbonādes. Pannā sakarsē atlikušo sviestu, pievieno šampinjonus, estragonu un piparu graudus. 3–4 minūtes pasautē, tad pieber sezamu.
Makaronus izvāri lielā katlā ar sālsūdeni un 1 ēdk. eļļas un nokās. Mazā panniņā ieliec tomātus un baziliku un apcep 2–3 minūtes. Lielā karstumizturīgā veidnē liec makaronus. Virsū klāj sieru un uzslaki atlikušo eļļu. Uz siera kārtas liec sīpolus un ābolus, tiem virsū – karbonādes, savukārt pašā virsū – šampinjonus ar šķidrumu no pannas. Gar malām kārto tomātus un baziliku. Liec 150 grādus karstā cepeškrāsnī un cep 7–10 minūtes.
Ņem vērā, cepot karbonādi
- Ja cep karbonādes šķēli bez panējuma, sāli un piparus ieteicams uzkaisīt pēc cepšanas.
- Ja šķiet, ka karbonāde nav īsti izcepusies, bet ārējā kārtiņa jau krietni apbrūnējusi, gaļas šķēles ieliec viegli ietaukotā veidnē, pielej mazliet ūdens vai buljona, liec 180 grādu karstā cepeškrāsnī un sautē, līdz gaļa pavisam mīksta.