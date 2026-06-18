Pasaules kauss uzņem apgriezienus: sāksies grupu turnīra otrās kārtas spēles
Šodien Pasaules kausa (PK) finālturnīrā futbolā tiks aizvadītas grupu turnīra otrās kārtas pirmās spēles, laukumā dodoties arī mājiniecēm Kanādai un Meksikai.
Pirmajā dienas mačā plkst. 19:00 pēc Latvijas laika A grupā Atlantā tiksies Čehijas un Dienvidāfrikas Republikas (DĀR) izlases, plkst. 22:00 maču B grupā Inglvudā sāks Šveices un Bosnijas un Hercegovinas valstsvienības, plkst. 1:00 naktī Vankūverā tiksies Kanādas un Kataras izlases, bet plkst. 4:00 meksikāņi Sapopanā uzņems Dienvidkorejas futbolistus. Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
A grupā pirmās kārtas spēlēs Meksika ar 2:0 (1:0) pieveica DĀR, bet Dienvidkoreja ar 2:1 (0:0) uzvarēja Čehiju. Tas nozīmē, ka otrajā kārtā A grupā Meksika ar Dienvidkoreju aizvadīs svarīgu spēli par potenciāli pirmo vietu grupā, bet Čehijai ar DĀR ir mačs par cīņas turpināšanu iekļūšanai izslēgšanas spēlēs.
Meksikas izlasei cīņā ar dienvidkorejiešiem nevarēs palīdzēt pirmajā mačā sarkano kartīti nopelnījušais kapteinis Sezars Montess, bet DĀR duelī ar čehiem būs jāiztiek pat bez diviem pamatsastāva spēlētājiem - Jajas Sithola un Tembas Zveina -, kuri pirmajā mačā tika noraidīti no laukuma.
B grupā pirmās kārtas mačos Kanāda cīnījās neizšķirti 1:1 (0:1) ar Bosniju un Hercegovinu, un ar 1:1 (0:1) noslēdzās arī Kataras un Šveices duelis. Tas nozīmē, ka pirms otrās kārtas šajā grupā interesanta situācija - visām komandām izcīnīts viens punkts. Visām komandām arī svarīgas spēles par cerībām tikt tālāk.
Kanādas izlasei cīņā ar Kataru varēs palīdzēt komandas kapteinis Alfonso Deivīss, kurš traumas dēļ nepiedalījās turnīra pirmajā mačā, kā arī cits aizsargs Moise Bombito, kurš atguvies no kājas savainojuma. Tikmēr bosniešiem būs jāiztiek bez aizsarga Nidala Čeliha, kuram meniska savainojuma dēļ turnīrs noslēdzās vēl īsi pirms pirmās spēles.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.