Izvēlies - kraukšķīgu cūkgaļas rullīti vai karbonādi sinepju mērcē
Pagatavo sātīgu ēdienu ar bagātīgu garšu – piesies dūšu gan izvēlīgajiem, gan ļoti izsalkušajiem. Vari pagatavot vairāk porciju un atstāt darbdienām, tad tik vajadzēs uzsildīt.
Cūkgaļas karbonāde sinepju mērcē
Ja vēlies izteiktāku sinepju garšu, pievieno vairāk sinepju.
24 personām
50 minūtes
Sastāvdaļas:
800 g cūkgaļas karbonādes
150 ml vistas buljona
120 g sviesta
2 tējk. olīveļļas
1 ēdk. Dižonas sinepju
sāls un pipari pēc garšas
Gatavošana:
1. Sagriez karbonādi pirksta platuma šķēlēs un katru apkaisi ar sāli un pipariem. Dziļā pannā vai katlā sakarsē olīveļļu un ātri apbrūnini karbonādes šķēles no abām pusēm. Noliec malā.
2. Katlā, kurā apcepi karbonādes, lej buljonu un uzsildi, tad liec tajā apceptās karbonādes. Sutini 6 minūtes, tad apgriez karbonādes uz otru pusi, uzliec katlam vāku un turpini sutināt vēl 10 minūtes. Izņem karbonādes no katla un liec bļodā, pārklāj to ar foliju, lai gaļa neatdziest.
3. Šķidrumā, kurā sutinājās gaļa, iemaisi sinepes. Sagriez sviestu 6 daļās un pievieno pa vienam gabalam. Pieber sāli un garšvielas. Liec karbonādes atpakaļ katlā, pielūko, lai tās būtu iegrimušas mērcē, un ļauj pāris minūtes pastāvēt, lai garšas sadraudzējas.
Kraukšķīgie cūkgaļas rullīši
Sēņu vietā karbonādēs var ietīt sieru vai sautētus dārzeņus.
4 personām
1 stunda 15 minūtes
Sastāvdaļas:
400 g šampinjonu
4 cūkgaļas karbonādes šķēles
2 lielas olas
200 g rīvmaizes vai panko rīvmaizes
120 g krēmsiera
½ sīpola
4 ķiploka daiviņas
2 ēdk. olīveļļas + formas ietaukošanai
2 ēdk. sāls
1 ēdk. svaiga timiāna lapiņu
1 tējk. maltu melno piparu
Gatavošana:
1. Izklapē katru karbonādi, lai tā ir apmēram uz pusi plānāka. Apkaisi karbonādes ar sāli un pipariem no abām pusēm, iemasē tos gaļā un noliec malā.
2. Smalki sakapā sēnes. Dziļā pannā uz vidējas uguns uzkarsē olīveļļu. Ber tajā sēnes, pievieno šķipsnu sāls un cep 15–20 minūtes, līdz no sēnēm iztvaiko viss ūdens un tās sāk cepties. Neaizmirsti ik pa laikam apmaisīt.
3. Smalki sagriez sīpolu, izspied ķiploku caur spiedi. Pievieno tos pannas saturam, pieliec klāt arī timiāna lapiņas un sautē vēl 4 minūtes. Noņem no uguns un ļauj padzist, tad iemaisi krēmsieru.
4. Cūkgaļas karbonādes vienā galā liec sēņu masu un karbonādi sarullē. Vari saspraust ar koka irbulīti.
5. Ietauko cepamtrauku, bļodā iesit olas un sakul, šķīvī ieber rīvmaizi. Katru pildīto cūkgaļas karbonādi uzmanīgi apviļā olā un pēc tam rīvmaizē, tad atkal olā un rīvmaizē.
6. Liec pildītās karbonādes ietaukotajā cepamtraukā un nedaudz apslaki ar olīveļļu. Cep 25–30 minūtes, līdz gaļa ir zeltaini brūna. Izņem no cepeškrāsns, ļauj atpūsties 10 minūtes.