Kā mazgāt dušas aizkarus, lai tie izskatītos nevainojami tīri

Izpēti arī to, no kāda materiāla izgatavoti iešūtie riņķi. Ja tie ir no metāla, tiem nevajadzētu atrasties ūdenī, tāpēc, iemērcot aizkarus, parūpējies, lai riņķi ir sausumā. Arī veļasmašīnā aizkarus ar metāla elementiem labāk nemazgā.