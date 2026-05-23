Laiks atklāt piknika sezonu.
Šodien 09:40
Sega, grozs un daži sīkumi jeb Praktiski ieteikumi mājīgam piknikam
Ja saulainais laiks arī tevi iedvesmo doties zaļumos un sarīkot pikniku, tad ņem vērā šos ieteikumus. Viss izdosies pa smuko!
Interjera dizainers iesaka, kā sarīkot jauku pikniku svaigā gaisā, daudz negatavojoties. Svarīgākais ir laba kompānija, sega, ietilpīgs grozs un daži praktiski knifi.
“Pēc bargās ziemas un salīdzinoši dzestra pavasara esam ļoti sailgojušies pēc saules un siltuma. Pikniki ar uzkodām un spēlēm ir kļuvuši par iecienītu izvēli ne tikai ģimenēm, bet arī svinību brīžos, piemēram, dzimšanas dienās un mācību gada noslēgumā,” stāsta IKEA Interjera dizaina nodaļas vadītājs Dariuss Rimkus.
Interjera dizainers uzsver, ka labam piknikam nav vajadzīgs nekas daudz: vienkāršu segu var izmantot kā pamatu galdam, bet spilveni, krāsaini trauki un galda piederumi var radīt mājīgu, pat svinīgu noskaņu.
Praktiski ieteikumi kopābūšanai dabā
- Sega kā piknika centrs. Interjera dizainers rosina uzskatīt piknika segu par āra telpu vai galdu. Viņš iesaka nolikt apavus, somas un citas mantas blakus segai, nevis uz tās, bet virsū likt uzkodas, dzērienus un traukus. Viņa ieteikums ir kārtot tos aplī segas vidū, lai viss būtu viegli aizsniedzams no visām pusēm. Noderēs arī siltāka papildu sega, jo vakarā var kļūt dzestri.
- Ietilpīgs grozs mantām un ēdiena pasniegšanai. Viens no svarīgākajiem un praktiskākajiem piknika piederumiem ir ietilpīgs grozs. Interjera dizainers pastāsta, ka tas var noderēt ne tikai nepieciešamo mantu līdzņemšanai, bet arī kā improvizēts kafijas galdiņš uzkodām vai dzērieniem un glabātava, kur našķi būs pasargāti no mājdzīvnieku izrādītās intereses. Viņš iesaka likt uzkodas un produktus atkārtoti aizveramos maisiņos vai kārbās ar vāku. Vēl labāk, ja kārbas var kompakti salikt citu uz citas.
- Sīkumi noskaņai. Pat neliels pikniks pļavā vai parkā var kļūt īpašs. Lai panāktu mājīgu un pat svinīgu noskaņu, būtiskākais ir pārdomāti sīkumi. “Krāsainas salvetes, piknika trauki un daži spilveni ap “galdu” palīdz vizuāli nodalīt zonas ēšanai un sēdēšanai, padarot noskaņu svinīgāku,” saka interjera dizainers.
- Mobils apgaismojums. Interjerā apgaismojumam ir ļoti liela nozīme, un par to nevajadzētu aizmirst arī ārtelpas iekārtošanā. Kompaktas, pārnēsājamas lampas ar saules vai parastajām baterijām ir praktiska izvēle gariem vasaras vakariem.