Vispirms klauvēšana pie durvīm, pēc tam melni dūmi gar acīm: kā parasta nakts Rīgā pārvērtās evakuācijā
Rīgas Latgales ielas piecstāvu mājas iedzīvotāji aizvadīja satraucošu nakti. 21. maijā, drīz pēc pusnakts, vienā no dzīvokļiem īssavienojuma dēļ izcēlās ugunsgrēks, un ēka ātri piepildījās ar melniem dūmu mākoņiem. Par laimi, neviens – ne dzīvokļa iedzīvotāja, ne kaimiņi – necieta, vēsta raidījums "Degpunktā".
Gatavošanos miegam Ingas ģimenei pārtrauca izmisīga kaimiņienes klauvēšana pie dzīvokļa durvīm. Tajā brīdī viņi saprata, ka blakus dzīvoklī dzīvojošajai, vienmēr mierīgajai un klusajai sievietei, nepieciešama steidzama palīdzība.
"Dzirdēju: mans dzīvoklis deg, izsauciet ugunsdzēsējus. Man šķiet, ka dūmu bija vairāk nekā liesmu," stāsta kaimiņiene Inga.
Inga norāda, ka ugunsgrēka iemesls, visticamāk, bijis īssavienojums elektrībā. Pašlaik nav skaidrs, vai tas noticis kontaktligzdā vai portatīvajā datorā.
Melnie dūmi no degošajiem vadiem atstājuši pēdas uz piecstāvu ēkas sienām. Tā kā ugunsgrēks sākās pusvienos naktī, sieviete vispirms steidza pamodināt jau iemigušos bērnus un nekavējoties rīkojās, lai ātri evakuētos no dzīvokļa.
"Paņēmu dokumentus, mitrus dvieļus. Mums ir kaķis un suns, kurš baidās no cilvēkiem. Viens paņēma kaķi, otrs – suni. Viss bija melnā dūmu pārklājuma," stāsta Inga.
Kopumā no ēkas evakuējās 13 cilvēki. Glābēji ugunsgrēku, kura platība bija septiņi kvadrātmetri, likvidēja nedaudz vairāk nekā stundas laikā.