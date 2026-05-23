Izvilktais bērns sākotnēji neelpoja: NMPD vēršas pie vecākiem ar svarīgu atgādinājumu
Parasts rīts pagalmā pārvērtās satraucošā notikumā, kad divus gadus vecs bērns nonāca ūdenī. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) vēršas pie vecākiem un ikviena pieaugušā, aicinot rūpēties par drošību ūdens tuvumā.
Bērna tēvs stāsta: “Tikai uz mirkli novērsos, lai paskatītos, ko dara otrs bērns, un nākamajā mirklī pamanīju divus gadus veco bērnu ūdenī.” Izvilktais bērns sākotnēji neelpoja, taču tēvs nekavējoties uzsāka atdzīvināšanas pasākumus, un pēc īsa brīža bērns atguva samaņu.
NMPD atgādina, ka šai ģimenei piedzīvotais ir laimīga iznākuma piemērs, taču ne visos gadījumos slīkšana beidzas veiksmīgi. Katru gadu mediķi tiek izsaukti uz negadījumiem pie ūdens, kas prasījuši bērnu dzīvības.
Glābēji uzsver: pieskati mazos bērnus pie dīķiem un citām ūdenstilpēm īpaši uzmanīgi – pat īss neuzmanības brīdis var būt dzīvībai izšķirošs.
Svarīgi: palīdzība kritiskā situācijā sākas jau pirmajā minūtē. Kamēr brigāde steidzas uz notikuma vietu, NMPD dispečers vai ārsts konsultants pa tālruni sniedz norādījumus par pirmās palīdzības pasākumiem līdz mediķu ierašanās brīdim.