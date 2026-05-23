Baltijas valstu galvaspilsētās palielinās degvielas cenas
Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās degvielas cenas palielinājās, izņemot dīzeļdegvielas cenu Rīgā.
Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Rīgā, seko Viļņa un tad Tallina. Savukārt dīzeļdegviela visdārgākā bija Viļņā, seko Rīga, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Tallinā.
Rīgā "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Krasta ielā 95.markas benzīna cena nedēļas laikā palielinājās par 2,1% un piektdien bija 1,904 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena saglabājās stabila un bija 1,914 eiro par litru.
Viļņā "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Savanorju prospektā 95.markas benzīns maksāja 1,854 eiro par litru, kas ir par 3,6% vairāk nekā pirms nedēļas, bet dīzeļdegvielas cena palielinājās par 3,2% un piektdien bija 1,959 eiro par litru.
Tallinā "Circle K" uzpildes stacijās piektdien 95.markas benzīna cena kāpa par 2,3% - līdz 1,769 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena nedēļas laikā palielinājās par 2,9% un piektdien bija 1,779 eiro par litru.
Autogāzes cena Rīgā un Viļņā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, saglabājās stabila un piektdien bija attiecīgi 1,055 eiro un 0,919 eiro par litru. Tallinā autogāzes cena samazinājās par 0,7% un piektdien bija 0,972 eiro par litru.