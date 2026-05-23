Mālpils aicina Muzeju naktī apmeklēt slavenās Skulmju dzimtas mājas, būs interesanti priekšnesumi!
23. maijā Muzeju nakts ietvaros Skulmju dzimtas mājas ekspozīcija Mālpilī no plkst. 19.00 līdz pat plkst. 01.00 aicinās apmeklētājus uz īpašu vakaru, kur atdzīvosies priekšmetu stāsti un dzimtas atmiņas, bet plkst. 21.00 dārzā ar stāstiem un dziesmām sveicienu no Dailes teātra, kā katru gadu, mūzikā mums šogad dāvās Gundars Silakaktiņš un Aldis Siliņš.
Siguldas pilsētas svētkos iesakām aplūkot arī Mālpils novadā radošo Muzeju nakti, kur apmeklētājiem būs iespēja iepazīt “Skulmju” mājas īpašo atmosfēru un dzirdēt stāstus par priekšmetiem, kas glabā sevī dažādu laiku nospiedumus.
Vakara gaitā būs iespējams uzzināt:
• kā Parīzē 1937. gadā pirmā latviešu tēlniece Marta Skulme nopirka zīda audeklu un kas no tā tapa;
• no kādas servīzes katru dienu plkst. 17.00 kafiju dzēra aktieris Valentīns Skulme;
• ar kādu spieķi scenogrāfs Oto Skulme lasīja lazdu riekstus;
• kā Ināras Skulmes lāpītās zeķes nokļuva Milānā;
• kāds bija dienasgrāmatas ieraksts Ivandei Kaijai Latvijas valsts dibināšanas laikā;
• kāpēc aktieris Valentīns Skulme ļoti reti pieskārās savai grima kastei. Šos un citus Agitas Mačukas radītos stāstus ierunājis aktieris Ivo Martinsons.
Trīs laikos apmeklētāju grupas varēs ekspozīciju izstaigāt arī kopā ar muzeja kuratori Esmeraldu Tāli: plkst. 19.15, 20.00 un 22.30.
Plkst. 21.00 “Skulmju” mājas pagalmā notiks Dailes teātra aktieru ansambļa “ILGA” dalībnieku Gundara Silakaktiņa un Alda Siliņa koncerts “Ciemos pie Valentīna”. Vakara gaitā skanēs “Karbunkulis” un citas lustīgas dziesmas, atgādinot par aktiera Valentīna Skulmes humoru, ironiju un aristokrātisko stāju, kā arī uzzināsim, kādi atgadījumi notiek ar aktieriem arī mūsdienās Valentīna un Oto mīļajā Dailes teātrī.
No plkst. 19.00 darbosies Mālpils kafejnīca “Svētku ēdienu vēstniecība”. Ieeja pasākumā ir bez maksas.
Apmeklētāji aicināti saģērbties atbilstoši laika apstākļiem un baudīt pavasara vakaru, stāstus, dziesmas un “Skulmju” mājas ainavu Mergupes krastā.