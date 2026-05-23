Ko darīt, lai visu vasaru priecētu skaistās atraitnītes. Labākās šķirnes
Agros pavasaros, kad dabā zaļā krāsa lēnām nomaina pelēki brūno un zālienā galvas viegli šūpo baltie piena zvaniņi un sniegpulkstenītes, puķu dobēs un podos ir sastādītas raibās un košās atraitnītes. Starp citu, ja labi kopsi, tās ar saviem krāsainajiem ziediem priecēs ne tikai pavasarī, bet līdz pat rudenim.
Lai atraitnītes ziedētu visu vasaru, tās regulāri jāapčubina. Nogriez visus vecos ziedus, lai neveido sēklu pogaļas. Laisti regulāri, bet nepārlaisti, jo tās necieš pārmērīgu mitrumu. Reizi divās nedēļās mēslo ar ziedošiem augiem paredzētu mēslojumu vai atšķaidītu nātru vircu. Vislabāk atraitnītes aug saulainā vai daļēji noēnotā vietā. Pilnā ēnā slikti ziedēs.
Ja atraitnītes sāk izstīdzēt un vairs tik bagātīgi nezied, nogriez ceru, atstājot 5 cm garus kātus. Drīz vien tās sāks dzīt jaunus dzinumus un pēc laika atkal priecēs ar ziediem.
‘Twix Orange Purple Wing’. Sīkziedu atraitnītes jeb ragainās vijolītes (Viola cornuta) ar oranžiem ziediem, kam ir purpura maliņa.
‘Twix Yellow Blue Wing’. Sīkziedu atraitnītes ar dzelteni ziliem ziediem.
‘Swiss Giants Silverbride’. Zied lieliem, baltiem ziediem. Katra ziedam vidū zila sejiņa ar dzeltenu lāsumu.