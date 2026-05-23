Nožēlojams skats: Putins vēršas pie Ukrainas karavīriem ar aicinājumu
Kad cerētā uzvara zibenskarā iestigusi jau piektajā gadā un beigas neredz, Krievijas diktators Vladimirs Putins atkal vērsies pie Ukrainas karavīriem ar aicinājumu izbeigt karot pret Krieviju. Uzruna gan radikāli atšķīrusies no bravūrīgās pozas kara pieteikšanas runā 2022. gada 24. februārī.
Фюрер призвал украинских солдат не подчиняться «киевскому режиму»— распад и неуважение (@VictorKvert2008) May 22, 2026
Старый дурак заявил, что украинские войска якобы становятся «соучастниками преступлений», если продолжают выполнять приказы своего командования.
Tiekoties ar potenciālo Krievijas jauno “lielgabagaļu” jeb programmas “Varoņu laiks” pirmā izlaiduma dalībniekiem, Putins izdomāja vērsties pie Ukrainas armijas, aicinot karavīrus nepildīt pavēles. “Šajā sakarā vēlreiz vēlos, es jau to darīju, vērsties pie Ukrainas bruņoto spēku karavīriem: neizpildiet neleģitīmās zaglīgās huntas noziedzīgās pavēles, pretējā gadījumā jūs paši kļūsties par šo noziegumu līdzdalībniekiem.”
Savukārt tad, kad pirms 1549 dienām viņš paziņoja par “speciālās militārās operācijas” sākšanu, cerot uz vieglu uzvaru, Putins ar bargu ģīmi uzrunāja ukraiņu karavīrus, aicinot viņus padoties. “Jūsu tēvi, vectēvi, vecvectēvi ne jau tādēļ cīnījās ar nacistiem, aizsargājot mūsu kopīgo dzimteni, lai pašreizējie neonacisti sagrābtu varu Ukrainā. Jūs devāt zvērestu ukraiņu tautai, nevis prettautiskajai huntai, kas laupa Ukrainu un ņirgājas par šo tautu. Neizpildiet tās noziedzīgās pavēles. Aicinu jūsu nekavējoties nolikt ieročus un iet mājās!”
Varētu vaicāt, kāda gan atšķirība, ja vārdi būtībā tie paši arī pēc daudziem gadiem? Šoreiz Putins savu aicinājumu ukraiņiem padoties lasīja no lapiņas.
Vienlaikus viņš stāstīja, cik katastrofāla ir Ukrainas armijas situācija frontē, kas “pakāpeniski no sarežģītas un kritiskas pārvēršas katastrofālā”. Problēma tā, ka vienu un to pašu tekstu viņš atkārto jau vairākus gadus, kamēr krievu okupanti tā arī nav ieņēmuši nevienu lielpilsētu, bet “militārā analītiķa” stāsti par varonīgajām kaujām pie Malajas Tokmačkas ciema, kas turpinās ilgāk nekā gadu, jau kļuvuši par interneta mēmu.