Kurus ēdienus labāk neizvēlēties piknikam dabā?

Gan bērniem, gan pieaugušajiem kā lieliskas uzkodas kalpos dažādi dārzeņi un augļi. Taču, lai izvairītos no infekcijas un baktēriju slimībām, labāk ir tos nomazgāt jau mājās. Lai novērstu gaļas sabojāšanos, pirms došanās piknikā labāk to uzglabāt ledusskapī un, esot piknikā, neturēt to saulē. Savukārt, lai izvairītos no dehidrācijas, jāņem līdzi arī dažādi dzērieni – ūdens, augļu dzērieni vai sulas, ieteicams bez cukura piedevām.