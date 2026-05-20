Palutini peonijas ar šo līdzekli jau tagad, un tās ziedēs sevišķi krāšņi
Vai vēlaties, lai jūsu peonijas šogad ziedētu īpaši bagātīgi un priecētu jūs ar lekniem, smaržīgiem ziediem? Tad maijā ir vērts parūpēties par vienu dabīgo mēslojumu, ko daudzi dārznieki sauc par īstu glābiņu šīm puķēm.
Tiek uzskatīts, ka tieši koksnes pelni palīdz peonijām izlikt vairāk ziedpumpuru, stiprināt dzinumus un ilgāk saglabāt dekorativitāti.
Peonijas ir vieni no iespaidīgākajiem dārza augiem, kas valdzina ne tikai ar košiem ziediem, bet arī ar patīkamu aromātu. To ziedēšanas sezona sākas maijā un ilgst līdz jūnijam, tāpēc tagad ir labākais laiks, lai par tām pareizi rūpētos. Lai gan daudzi izvēlas veikalos nopērkamos speciālos mēslojumus, arvien vairāk dārznieku pievēršas dabīgiem risinājumiem. Viens no populārākajiem ir parastie koksnes pelni.
Kā rūpēties par peonijām pirms ziedēšanas?
Lai peonijas augtu veselīgas un izliktu pēc iespējas vairāk ziedu, ļoti svarīga ir regulāra, bet mērena kopšana. Viena no svarīgākajām lietām ir pareiza laistīšana. Īpaši svarīgi ir nodrošināt mitrumu, ja ilgstoši nav lijis. Tomēr nevajadzētu pārspīlēt – peonijām nepatīk mitra augsne. Pavasarī ieteicams arī irdināt augsni ap augiem. Tas uzlabo gaisa piekļuvi saknēm un palīdz iznīcināt nezāles, kas konkurē ar peonijām par ūdeni un barības vielām.
Garākus augus ir vērts atbalstīt ar speciāliem balstiem, lai dzinumi nelocītos zem smago ziedu svara. Ir svarīgi arī regulāri pārbaudīt augus un uzraudzīt, vai nav slimību vai kaitēkļu pazīmes. Ja pamanāt problēmas, pēc iespējas ātrāk jāveic pasākumi.
Peoniju krāšņums stādu audzētavā "Jaunrūjas" Cēsu pusē
Kāpēc ir vērts mēslot peonijas ar koksnes pelniem?
Dārznieki novērtē koksnes pelnus vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka tie dabiski paaugstina augsnes pH līmeni, un peonijas vislabāk aug neitrālā vai viegli sārmainā augsnē. Turklāt koksnes pelni ir bagāti ar vērtīgām barības vielām – īpaši kāliju un fosforu. Šie elementi ir ārkārtīgi svarīgi ziedēšanai, jo tie palīdz veidot spēcīgus dzinumus un bagātīgus ziedpumpurus. Tiek uzskatīts, ka regulāri lietojot koksnes pelnus, peonijas ne tikai zied bagātīgāk vienā sezonā, bet arī laika gaitā kļūst spēcīgākas. Turpmākajos gados augi var augt vēl leknāk, veidot vairāk pumpuru un ziedēt vēl iespaidīgāk.
Kā pareizi lietot koksnes pelnus?
Vislabāk peonijas mēslot ar koksnes pelniem, pirms sākas aktīva augšana un ziedēšana. Ieteicams ap augu izkaisīt plānu pelnu kārtu, atstājot vairāku centimetru atstarpi no kātiem. Pēc tam pelni viegli jāiemaisa augsnes virskārtā, lai barības vielas pakāpeniski sasniegtu saknes. Ir svarīgi nepārspīlēt - pārāk daudz koksnes pelnu var pārāk paaugstināt augsnes pH līmeni. Šī iemesla dēļ tos nevajadzētu lietot sārmainā augsnē. Speciālisti iesaka peonijas mēslot ar koksnes pelniem divas reizes sezonā - pirmo reizi pirms ziedēšanas un otro reizi pēc tās beigām, jūnija beigās vai jūlija sākumā.