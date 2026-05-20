Augstākās tiesas senatoram Bisteram par pārmērīgu dzeršanu tikusi samazināta alga
Augstākās tiesas (AT) senatoram Intaram Bisteram par darba pienākumu nepildīšanu, kas saistīta ar pārmērīgu alkohola lietošanu, uz vienu gadu par 20% samazināta amatalga, lēmusi Disciplinārtiesa.
Disciplinārlieta ierosināta pēc tam, kad AT priekšsēdētājs Aigars Strupišs saņēma ziņojumu, ka Bisters pērn decembrī vairākas dienas nebija ieradies uz darbu, nepildīja amata pienākumus un nebija sasniedzams. Viņa prombūtnes dēļ no izskatīšanas tika noņemtas trīs lietas.
Bisters neapstrīdēja, ka amata pienākumus nepildīja alkohola lietošanas dēļ. Vienlaikus senators lūdza tiesai piemērot maigāku sodu, norādot, ka pārkāpuma sekas novērstas salīdzinoši īsā laikā un ka piemērotais sods nesamērīgi ietekmēs arī viņa nākotnes speciālās pensijas apmēru.
Tāpat Bisters uzskatīja, ka Disciplinārkolēģija pārkāpusi vienlīdzības principu un, salīdzinot ar citām disciplinārlietām, piemērojot bargāku sodu. Vienlaikus senators rosināja tiesu vērsties Eiropas Savienības Tiesā ar prejudiciālu jautājumu par to, vai tiesneša algas samazināšana kā disciplinārsods atbilst Eiropas Savienības tiesībām un tiesnešu neatkarības garantijām.
Disciplinārtiesa šo lūgumu noraidīja, secinot, ka konkrētais disciplinārsods neapdraud tiesneša neatkarību un ka Bisters nav sniedzis konkrētus argumentus, kas liecinātu par pretējo.
Tiesa uzsvēra, ka senatora rīcība nav aprobežojama tikai ar trīs nolēmumu neparakstīšanu, jo kolēģi un tiesas vadība viņu ilgstoši nevarēja sasniegt, radot neskaidrību par lietu tālāko virzību. Tiesa arī atzina, ka senatora rīcība radījusi kaitējumu AT tēlam un mazinājusi sabiedrības uzticēšanos tiesu varai. Lēmums nav pārsūdzams.