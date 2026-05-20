"Super Nova" futbolisti Latvijas futbola virslīgas mačā pārspēj "Grobiņu"
"Super Nova" futbolisti trešdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 14. kārtas mačā viesos Liepājā ar rezultātu 2:0 (0:0) pārspēja "Grobiņu".
"Super Nova" komandā vārtus guva Valerijs Lizunovs un Alens Grikovs. Pēc pārkāpuma soda laukumā otrā puslaika sākumā uz "Grobiņas" vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. Lai gan Vjačeslavs Kudrjavcevs uzminēja Lizunova sistās bumbas lidojuma virzienu, tā nonāca vārtos - 51. minūtē 1:0 "Super Nova" labā.
Puslaika turpinājumā abām komandām bija iespēja izmainīt rezultātu, bet uzdevumu augstumos bija abi vārtsargi Kudrjavcevs un Dāvis Viljams Veisbuks. Tomēr 82. minūtē Lizunovs uzbrukumā krita soda laukumā, "Grobiņas" futbolisti apstājās un bumba nonāca pie Grikova, kurš sita to tīklā. Pirms tam "Riga" viesos ar 3:1 uzvarēja "Tukums 2000" komandu.
14. kārtas turpinājumā ceturtdien "Daugavpils" uzņems "Ogre United" un RFS mājās cīnīsies ar "Jelgavu", bet piektdien kārtas noslēgumā "Auda" savā laukumā spēlēs ar "Liepāju".
RFS ir 34 punkti 13 spēlēs, "Riga" komandai ir 33 punkti 14 dueļos, bet "Auda" ar 25 punktiem noslēdz labāko trijnieku. 20 punkti ir "Super Nova" futbolistiem, 18 punktus guvusi "Liepāja", 14 punkti ir "Daugavpilij", pa 13 punktiem ir "Tukums 2000" un "Jelgavas" komandām, 12 punkti ir "Grobiņai", bet trīs punkti - "Ogre United" vienībai.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.