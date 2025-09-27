"Es nemaz to negaidīju!" ziedu kolekcionārs Andrejs, kurš par brīvu atdod krāšņus peoniju stādus, kļuvis par interneta slavenību
Ziedu kolekcionārs Andrejs Lasmanis, kurš iedzīvotājiem bez maksas piedāvā krāšņus peoniju stādus, atklāj, ka negaidīja tik lielu atsaucību no iedzīvotājiem. Tāpat viņš Jauns.lv piebilst, ka saimniecībā vēl joprojām ir peoniju stādi, kas gaida savus nākamos saimniekus.
Jau ziņots, ka cienījamo gadu un noguruma dēļ ziedu kolekcionārs Andrejs Lasmanis Iecavas pagasta Zorģos atdod visiem interesentiem par brīvu krāšņu peoniju stādus. Viņa dārzā zied ap 20 šķirņu peonijām, kuru vidū ir gan visiem labi pazīstamās šķirnes, gan smaržīgās koraļļpeonijas un pat japāņu tumšsarkanās.
Andrejs Jauns.lv atzīst, ka pēc publikācijam medijos, viņu saimniecību apmeklējuši negaidīti daudz cilvēku, un līdz šim izrakti jau vairāk nekā 50 ziedu stādi. "Labi, ka cilvēki atbrauc un viņiem ir racēji līdzi. Man jau pašam reizēm tas par grūtu sāk palikt," pauž vīrietis.
Viņš atzīst, ka katru dienu viņu apmeklē pa kādam interesentam. "Katru dienu atbrauc daži cilvēki, pa sestdienu bija ļoti daudz. Tālākie viesi bija no Limbažiem un Valkas. Vēl jau daudzi ir pieteikušies braukt," atzīst vīrietis. Viņš norāda, ka cilvēki ziediem piesakās visdažādāko iemeslu dēļ - citiem tā ir sirdslieta, citiem vajagot uz kāzām vai citiem pasākumiem. "Vairākus stādus paņēma Skaistkalnes baznīca, kur ar manām puķēm tiks taisīta apzaļumošana," priekā dalās vīrietis.
Jautāts, vai viņam nav žēl atdot citiem savus ziedus, Andrejs atbild ar stingru "Nē!". "Es jau esmu pietiekoši gados un vairs tik lielu darba apjomu nevaru paveikt. Tad jau puķes ieaugtu zālē. Labāk, ka tiek citiem," skaidro Andrejs.
Tāpat viņš norāda, ka vairākas puķes viņam ir tuvākas sirdij nekā citas un tās viņš vēl paturēšot sev. Jautāts, vai interesentiem vēl ir cerības iegūt kādu no viņa ziedu stādiem, Andrejs norāda, ka "vēl jau kaut kas ir palicis". "Daudz nav, bet vēl šis tas ir saglabājies," pauž Andrejs.