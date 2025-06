Plaukstas lieluma ziedi dažādās krāsās - kas ir apburošās kokveida peonijas

To, ka peonijas pēdējos gados mūsu dārzos kļuvušas ļoti populāras, laikam jau nevarēs noliegt neviens. No vecmāmiņu puķēm – parastajām pujenēm – tās nu ieceltas ekskluzīvo un dārgo augu statusā, kur tām ir īstā vieta. Vienas no skaistākajām peoniju saimē ir kokveida peonijas (Paeonia x suffruticosa), kas priecē ar plaukstas lieluma ziediem dažādās krāsās.