Pasaulei ir seši mēneši, lai novērstu globālu pārtikas krīzi, brīdina ANO
ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) trešdien, 20. maijā, brīdināja, ka Hormuza jūras šauruma slēgšana tuvāko 6 līdz 12 mēnešu laikā var izraisīt smagu globālo pārtikas cenu krīzi, ja valdības rīkosies pārāk vēlu.
FAO brīdina, ka zemnieku un valdību šobrīd pieņemtie lēmumi par mēslojuma lietošanu, importa iespējām, finansējumu un kultūraugu izvēli noteiks to, vai pārtikas cenas strauji pieaugs vēl šogad vai 2027. gada sākumā. "Jāsāk nopietni domāt par to, kā palielināt valstu absorbcijas spējas un noturību pret šādu satricinājumu, lai mēs spētu sākt mazināt to iespējamo ietekmi," trešdien publicētā podkāstā pauda FAO galvenais ekonomists Maksimo Torero.
Hormuza šauruma blokādes ietekme uz preču cenām jau ir redzama. FAO pārtikas cenu indekss, kas mēra starptautisko pārtikas preču cenu izmaiņas, aprīlī jau trešo mēnesi pēc kārtas pieauga. Šo kāpumu veicināja augstās enerģijas cenas un piegāžu traucējumi no Tuvajiem Austrumiem.
FAO prognozē, ka krīze attīstīsies pakāpeniski: vispirms sadārdzināsies enerģija (degviela, elektroenerģija, transporta izmaksas), tad mēslojuma cenas, pēc tam sēklas un ražas cena, un pēc tam pieaugs preču cenas. Visbeidzot tas novedīs pie pārtikas preču cenu pieaugumu, kas skars patērētājus.
Visvairāk apdraudētas ir nabadzīgākās valstis Āzijā, Āfrikā un Latīņamerikā, kur daudzi iedzīvotāji jau šobrīd cīnās ar pietiekama pārtikas nodrošinājuma iegūšanu, jo tradicionāli iegādājas slāpekļa mēslojumu no Tuvajiem Austrumiem.
Brīdinājums nāk dienu pēc tam, kad Eiropas Komisija prezentēja ilgi gaidīto mēslojuma rīcības plānu, kas balstās uz ilgtermiņa pasākumiem, piemēram, kūtsmēslu un lauksaimniecības atkritumu pārstrādi. Tomēr plānā nav paredzēti ātri risinājumi, kas varētu nekavējoties samazināt mēslojuma izmaksas Eiropas zemniekiem.
FAO aicina valdības meklēt alternatīvus tirdzniecības ceļus, lai apietu Hormuzu, izvairīties no eksporta ierobežojumiem un aizsargāt humānās pārtikas plūsmas no jebkādiem tirdzniecības ierobežojumiem.