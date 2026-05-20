ASV 30 gadus pēc notikušā apsūdz bijušo Kubas prezidentu slepkavībā
ASV trešdien izvirzīja kriminālapsūdzības bijušajam Kubas prezidentam Raulam Kastro saistībā ar divu ASV civilo lidmašīnu notriekšanu 1996. gadā.
Rauls Kastro, ilggadējā komunistiskās Kubas līdera Fidela Kastro brālis, tolaik ieņēma aizsardzības ministra amatu. 1996. gada 24. februārī Kubas gaisa spēku iznīcinātāji starptautiskajā gaisa telpā notrieca divas lidmašīnas "Cessna", kas piederēja kubiešu emigrantu labdarības organizācijai "Glābšanas brāļi".
Četri organizācijas biedri, tajā skaitā trīs ASV pilsoņi, gāja bojā. Viņu mirstīgās atliekas tā arī netika atrastas. Bojāgājušo tuvinieki, ASV kongresmeņi un kubiešu emigrantu kopienas pārstāvji gadiem ilgi centušies panākt apsūdzību izvirzīšanu Raulam Kastro.
Šobrīd 94 gadus vecajam Kastro Floridas federālā apgabala tiesa izvirzījusi apsūdzības par sazvērestību nolūka nogalināt ASV pilsoņus, četrās slepkavībās un divu lidmašīnu iznīcināšanā.