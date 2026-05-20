Limbažu novada Vārzu un Lielezera peldvietām piešķirts Zilais Karogs
Pirmdien, 18. maijā, Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā Rīgā norisinājās svinīgā Zilā Karoga un Nacionālā peldvietu kvalitātes sertifikāta pasniegšanas ceremonija. Tajā Zilā Karoga statuss piešķirts Limbažu novada Vārzu peldvietai un Limbažu Lielezera peldvietai.
Svinīgajā ceremonijā Zilo Karogu pirmo reizi saņēma Limbažu novada Vārzu peldvieta, kā arī Limbažu Lielezera peldvieta. Vārzu peldvietu, tāpat kā Lielezera peldvietu, apsaimnieko Limbažu novada pašvaldības aģentūras “LAUTA” ūdens apsaimniekošanas nodaļa “ALDA”. Zilais Karogs apliecina, ka peldvieta atbilst augstiem ūdens kvalitātes, drošības, apsaimniekošanas un vides izglītības standartiem.
Zilā Karoga pacelšanas pasākumi Limbažu novadā paredzēti: peldvietā “Vārzas” – 22. maijā plkst. 13.30 un peldvietā “Limbažu Lielezers” – 27. maijā plkst. 11.00.
Šogad Zilo Karogu Latvijā saņēmušas peldvietas Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Saulkrastos, Limbažu un Tukuma novados, kā arī viena jahtu osta Liepājas pusē. Savukārt Nacionālo peldvietu kvalitātes sertifikātu ieguvušas peldvietas Jelgavā, Kuldīgā, Rēzeknē, Liepājā un Daugavpilī, tādējādi šosezon Latvijā kopumā piešķirti 14 Zilie Karogi.
Zilā Karoga programma ir viena no piecām Vides izglītības fonda programmām. Latvijā to īsteno nodibinājums “Vides izglītības fonds”. Zilais Karogs tiek piešķirts uz vienu sezonu, un katru gadu tā atbilstība kritērijiem tiek izvērtēta no jauna.