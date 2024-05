Miljonu vērta peonija - cilvēki par šīm puķēm gatavi maksāt pārsteidzošas summas

Vietas izvēle. Peonija ir gaismu mīlošs augs, bet tai nepatīk ilgstoši atrasties tiešos saules staros, tāpēc vispiemērotākā ir vieta, kur to visu dienu neapspīdēs karstā saule. Ja skaistulei pietrūks saules gaismas, tā nīkuļos, ziedkāti būs vāji, augs izstīdzēs un pārstās ziedēt. Vietai jābūt pasargātai no caurvēja, bet arī pilnīgs aizvējš tai nederēs – lai izvairītos no slimībām, lapām ir jāvējojas. Tāpēc nestādi šīs skaistules tuvāk par 1,5 m no žoga, sētas vai ēku sienas. Peonijas mīl plašumu!