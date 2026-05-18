Sautētas gaļas recepte gadījumiem, kad gatavot nav laika
Tajās dienās, kad nav laika gatavot, mūsmājās top sautēta gaļa. Gardāka nekā cepta, jo sulīga, mīksta un garšām bagāta.
Dienās, kad darba dikti daudz, mēdzu izdomāt pati savas receptes. Jaunu divriteni jau neizgudroju, bet ar garšām spēlējos uz nebēdu. Piemēram, cūkgaļas karbonādi tradicionālā veidā cepu reti, jo tam vajadzīgs laiks, taču to pašu gaļu sagriežu šķēlēs, salieku garšvielās, ļauju pastāvēt kādas sešas stundas istabas temperatūrā vai diennakti ledusskapī un tad sutinu speciālajā čuguna ķobītī. Tādu iegādājos lielveikala uzlīmju krāšanas akcijas laikā un, liekot roku uz sirds, varu teikt, ka tas bijis viens no vērtīgākajiem pirkumiem, ko jebkad esmu veikusi ar nolūku papildināt virtuves aprīkojumu.
Galvenais ir laba gaļa, garšvielas, kas pašiem vislabāk iet pie sirds, un tad jau vakariņas būs brīnumgardas. Turklāt nav jāstāv pie plīts – tik uzliec, lai viss sutinās, un turpini darīt iesākto. Ēdiens būs gatavs tik un tā!
Tā sautētu gaļu gatavoju es
Sastāvdaļas:
- Gaļa (karbonāde, fileja vai cits gabals, bet bez treknuma)
- Sīpoli, ķiploki
- Garšvielas (ar tām spēlējos: vienā reizē lieku cūkgaļai paredzēto maisījumu, citreiz hmeli-suneli, vēl kādā reizē pielieku čili sāli vai sāli ar koriandru)
- BBQ mērce (vai jebkura cita, piemēram, ķiploku majonēzes/eļļas mērce)
- Ja aizstāvējušies zaļumi, var pielikt tos
Gatavošana:
Gaļu sagriežu gabalos – citreiz šķēlēs, citreiz kā šašliku –, tad sajaucu ar garšvielām, mērci, zaļumiem, smalki sagrieztiem sīpoliem un ķiplokiem un lieku marinēties. To visu daru čuguna ķobītī, kurā gaļu paredzēts sautēt. Kad garšas savilkušās, katliņu lieku uz plīts. Man ir elektriskā, un tai sākumā uzregulēju siltumu uz 7, kad sāk burbuļot, samazinu uz 3 un pēc kādām 10 minūtēm noregulēju 2, lai lēnītēm sutinās. Parasti pusotru kilogramu gaļas gatavoju aptuveni divas stundas. Ēd ar svaigajiem salātiem, sutinātiem dārzeņiem, kartupeļiem vai jebkādām citām piedevām, ko sirds kāro.
Idejai
Gaļas "marinādei" izmantoju arī visu to, kas aizstāvējies ledusskapī – gan dažādas mērces, gan zaļumus, gan dārzeņus. Tie ir mazliet apvītuši, taču joprojām garšām bagāti.