Lūkass Šorohovs (foto: Valsts policija)
Šodien 19:16
Siguldā pazudis 7 gadus vecais Lūkass Šohorovs
Valsts policijas Pierīgas Ziemeļu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo septiņus gadus veco Lūkasu Šohorovu, kurš pēdējo reizi redzēts šodien, 18. maijā, ap pulksten 14.00 Siguldā, Kr. Barona ielā, izejot no mācību iestādes. Var pārvietoties ar sabiedrisko transportu (vilcienu).
Pazīmes: augums ap 135 cm, kalsnas miesas būves, brūni mati. Bija ģērbies zilās sporta biksēs, zilā ar dzeltenu virsjakā, kājās melni sporta apavi, galvā cepure ar nagu zilā un zaļā krāsā ar dzelteniem Minioniem, līdzi skolas soma zilā krāsā.
Valsts policija aicina aplūkot zēna attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.