Salaspils 840 gadu jubileju svinēs ar plašu novada svētku programmu
Salaspils šogad atzīmē īpašu jubileju — pilsētai aprit 840 gadi. Par godu šim notikumam no 7. līdz 13. jūnijam notiks Salaspils novada svētki 2026, piedāvājot plašu un daudzveidīgu programmu visas nedēļas garumā.
Svētku laikā iedzīvotājiem un pilsētas viesiem būs iespēja apmeklēt koncertus, teātra izrādes, sporta aktivitātes, pārgājienus, radošās norises, gaismu uzvedumus un citus pasākumus dažādās Salaspils vietās, informē pašvaldībā.
Jau no 6. līdz 14. jūnijam būs pieejams interaktīvs pastaigu maršruts “Piestāj Salaspilī!”, kas ļaus iepazīt stāstus par Salaspili 840 gadu garumā. Aptuveni sešus kilometrus garajā maršrutā būs 11 pieturas ar kvadrātkodiem un audio stāstiem. Dalībnieki varēs atbildēt uz jautājumiem un piedalīties balvu izlozē.
Svētku programma sāksies 7. jūnijā ar kultūras nama kolektīvu uzstāšanos dažādās pilsētas vietās. Dienas laikā priekšnesumi notiks pie Salaspils sporta nama, Salaspils novada domes stāvlaukumā, pie Salaspils bibliotēkas un pie Salaspils koncertzāles. Plkst. 18.00 Salaspils sporta nama stadionā iedzīvotāji aicināti kopīgi veidot simbolisku “840” zīmi, bet vakarā, plkst. 20.00, pie sporta nama uzstāsies grupa “Labvēlīgais tips”.
8. jūnijā Salaspils novada domes stāvlaukumā notiks dziedātājas Aijas Andrejevas koncerts, savukārt 9. jūnijā pie Salaspils sporta nama norisināsies Salaspils 3×3 basketbola pirmais posms. Tajā paredzētas sacensības vairākās vecuma grupās, jauniešu aktivitātes, radošais kvartāls, iluzionista Edžus šovs un vakara koncerts ar grupu “Singapūras Satīns”.
9. jūnijā svētku norises pārcelsies uz Salaspils pludmali, kur plānoti braucieni ar laivu, gleznojums arfas pavadībā, laikmetīgās dejas priekšnesums pie Sv. Jura baznīcas drupām, grupas “Very Cool People” uzstāšanās kopā ar Danielu Masi un Lauru Rozenbergu, kā arī vakara noslēgumā — gaismu uzvedums uz ūdens.
10. un 12. jūnijā paredzēti pārgājieni uz Salaspils Zeltiņu purvu. Tāpat 11. jūnijā Rīgavas Mākslas un mūzikas dārzā būs skatāma teātra izrāde “Svešā nauda”, bet 12. jūnijā turpat uzstāsies grupa “Sestā jūdze”.
Plaša programma paredzēta 13. jūnijā. Pie Salaspils lielā dīķa pie Nometņu ielas notiks pludiņmakšķerēšanas sacensības ģimenēm, bet pie Salaspils sporta nama norisināsies skriešanas svētki ar vairākām distancēm — pusmaratonu, 10,55 kilometru skrējienu un nūjošanu, tautas skrējienu un bērnu skrējienu.
Tajā pašā dienā Latvijas Nacionālajā botāniskajā dārzā apmeklētājus gaidīs Kukū tirgus, bērnu atrakcijas, ekskursijas, pašvaldības iestāžu aktivitātes, priekšnesumi un koncerti. Uz skatuves kāps Dziļi violets un Bermudu Divstūris, bet Vides izglītības centrā “Botania” notiks izzinošas un radošas aktivitātes ģimenēm.
Svētku programmā 13. jūnijā iekļauts arī deju grupas “Buras” un grupas “Dagamba” uzvedums “Salas stīgas”, kas būs skatāms Salaspils sporta namā.
Ieeja lielākajā daļā svētku pasākumu būs bez maksas, izņemot tos, kuros norādīta biļešu tirdzniecība. Pasākumu laikā iespējama fotografēšana un filmēšana publicitātes vajadzībām.