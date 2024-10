Kā pareizi uzglabāt dārzeņus: padomi ilgstošai svaiguma saglabāšanai

Ja plāno ziemai sagatavot dārzeņu krājumus, kas iegādāti veikalā vai tirgū, pirmais, kam jāpievērš uzmanība, ir dārzeņu smarža. Tā ir viena no pirmajām pazīmēm, kas liecina par to svaigumu. Ja dārzeņi un garšaugi veikala plauktos vairs nesmaržo, no to iegādes vajadzētu izvairīties, jo tas norāda uz kvalitātes zudumu.