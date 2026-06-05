Sestdien Rīgu un citas vietas nelielā augstumā pārlidos Zviedrijas iznīcinātāji
Sestdien, 6. jūnijā, Zviedrijas nacionālajā dienā, Zviedrijas Gaisa spēku iznīcinātāji "JAS 39 Gripen" veiks pārlidojumu virs Latvijas, informēja Aizsardzības ministrija.
Ap plkst. 13.45 tos būs iespējams vērot virs Rīgas pils un Brīvības pieminekļa.
Pārlidojumā piedalīsies divi Zviedrijas Gaisa spēku iznīcinātāji. Šī iniciatīva apliecina sabiedroto vienotību un ciešo sadarbību, demonstrējot spēju koordinēti veikt gaisa operācijas un stiprināt reģionālo drošību.
Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, bet pēc tam lidos pāri militārajai bāzei Lielvārdē, kas ir nozīmīgs sabiedroto aviācijas atbalsta punkts Baltijas reģionā.
Tālāk iznīcinātāji dosies virs militārās bāzes Ādažos un tai piegulošās nometnes "Valdemārs", kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija.
Pārlidojuma noslēgumā iznīcinātāji šķērsos Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un Brīvības pieminekļa, tādējādi sniedzot iespēju iedzīvotājiem un pilsētas viesiem vērot sabiedroto gaisa spēku sveicienu.
Aizsardzības ministrija informē, ka pārlidojuma laiks var mainīties atkarībā no laikapstākļiem vai operatīvajām vajadzībām.
Jau ziņots, ka kopš 2025. gada janvāra Zviedrijas karavīri pilda dienesta pienākumus NATO daudznacionālās brigādes Latvijā sastāvā. Kopš pievienošanās NATO 2024. gada 7. martā šī ir pirmā reize, kad Zviedrija izvieto savus karavīrus citā alianses dalībvalstī.