Par godu Elīnas Ievas Botas olimpiskajam sudrabam tapis jauns “S! kartes” dizains
Par godu Siguldas novada sportistes Elīnas Ievas Botas izcilajam sasniegumam 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs, kā arī “S! kartes” programmas 15 gadu jubilejai, tapis jauns “S! kartes” dizains.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, jaunā “S! karte” ir sudrabotā tonī. Tas simboliski saistīts ar “sudrabota” – īpašu saukli, kas radās pēc Elīnas Ievas Botas izcīnītās sudraba medaļas 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs kamaniņu sportā.
Karti rotā stilizēts kamaniņu trases motīvs, kā arī sportistes paraksts, kas piešķir tai personisku un simbolisku akcentu.
"Elīna Ieva Bota ir Siguldas novada lepnums. Ar neatlaidību, degsmi un cīņassparu Elīna Ieva 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīja sudraba medaļu kamaniņu sacensības. Elīnas Ievas panākumi spēj iedvesmo gan jaunos sportistus, gan ikvienu latvieti ticēt sev un nekad nepadoties. Sigulda var būt patiesi lepna, jo tieši šeit aug talanti, kas spēj aizvest Latvijas vārdu pasaulē un likt mums visiem justies vienotiem un lepniem par savu valsti. Šis ir vērienīgs sasniegums, jo Elīna Ieva pārrakstīja Latvijas sporta vēsturi, par godu viņai tapa jaunais “S! kartes” dizains," pauž pašvaldība.
Elīna Ieva, tāpat kā daudzi Latvijas kamaniņu sportisti, regulāri trenējās bobsleja un kamaniņu trasē “Sigulda”, kurai šogad aprit 40 gadi kopš tā pirmo reizi uzņēma sportistus un uzsāka savu ceļu kā viena no nozīmīgākajām ziemas sporta būvēm Baltijā.
Šī trase kļuvusi par Latvijas sportistu treniņu un panākumu simbolu, kas palīdzējusi kaldināt daudzas olimpiskās medaļas un pasaules līmeņa sasniegumus.
Siguldas iedzīvotāji var saņemt jauno “S! karti” kādā no Siguldas novada valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem vai arī Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā Ausekļa ielā 6.
“S! karte” sniedz iespēju tās īpašniekiem izmantot vairāk nekā 160 dažādas atlaides un īpašos piedāvājumus, kas attiecas uz kultūras, sporta un citām aktivitātēm visā novadā.
Atsevišķām iedzīvotāju grupām “S! karte” nodrošina braukšanas maksas atvieglojumus Siguldas novada sabiedriskajā transportā, padarot pārvietošanos ērtāku un finansiāli pieejamāku.
Šobrīd “S! karti” izmanto 20 614 iedzīvotāji (dati uz 27.05.2026). Programma tika izveidota 2011. gada 30. maijā, un šogad tā atzīmē 15 gadu jubileju.