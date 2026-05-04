Grilēts tofu un citas svētku receptes bez gaļas
Izmēģini veģetāras un vegānas grilēšanas receptes. Garšos arī gaļēdājiem.
Grilēts tofu
Sastāvdaļas:
3 “Vemondo” kūpinātie tofu
1 ķiploka daiviņa
2 ēdamk. sojas mērces
2 tējk. “Kania” paprikas pulvera
Pagatavošana:
1. Sagriez tofu 4 daļās un tad katru no šiem gabaliņiem vēl uz pusēm.
2. Marinādi gatavo no 2 sarīvētām ķiploku daiviņām un sojas mērces. Tofu gabaliņus iesmērē ar marinādi un atstāj vēsumā uz pusstundu.
3. Cep marinēto tofu uz grila pāris minūtes no katras puses, līdz tas kļūst zeltaini brūns.
Vegāniskais šašliks jeb sojšliks
Sastāvdaļas:
Lielo sojas gabaliņu iepakojums
2 sīpoli
100 ml sojas mērces
50 ml ābolu etiķa vai citrona sulas
1 tējkarote čili piparu pārslas vai melnie pipari
Sāls pēc garšas
Vegāniska majonēze
Ja vēlies pievienot garšvielas, izmēģini, piemēram, kariju vai kādu no tako garšvielām
Vēl var pievienot lociņus, dilles un citus zaļumus
Gatavošana:
1. Sojas gabaliņus saber bļodā un pārlej ar karstu ūdeni. Mērcē apmēram 15–20 minūtes, kādu reizi apmaisot, lai izmērcējas visas gabaliņu malas. Ja vāra katliņā, tad apmēram 10 minūtes.
2. Kamēr sojas gabaliņi briest, gatavo marinādi: sagriez sīpolus un dārza zaļumus. Bļodā liec majonēzi, pievieno sīpolus un zaļumus, sāli un piparus, izmaisi. Tad pievieno etiķi, sojas mērci un kādu no garšvielām.
3. Kad sojas gabaliņi uzbrieduši, nolej ūdeni un vēl atsevišķi katram to nospied. Liec marinādē un izmaisi. Atstāj ievilkties ledusskapī vismaz uz stundu.
4. Cep uz grila no abām pusēm, līdz smuki brūni.
Uz iesmiem ceptas garneles
Sastāvdaļas:
700 g nelielas garneles
2/3 glāzes rīvmaizes
3 ēdk. olīveļļas
3 ēdk. augu eļļas
2 tējk. sasmalcinātu pētersīļu
1/2 tējk. sasmalcinātu ķiploki
3/4 tējk. sāls
5 šķipsnas svaigi maltu piparu
1 citrons
Gatavošana:
1. Garneles notīri, nomazgā un nosusini. Lielā bļodā sajauc abas eļļas un rīvmaizi un liec garneles. Pievieno pētersīļus, ķiplokus, sāli, piparus un rūpīgi samaisi. Garneles marinē istabas temperatūrā vismaz 20 minūtes.
2. Iemarinētas garneles uzdur uz iesmiem (vēlams ne vairāk kā 5 uz viena). Cep uz iepriekš sagatavotām oglēm 3 minūtes no vienas puses, 2 – no otras. Ja garneles ļoti maziņas, cepšanas laiku saīsini.
3. Pasniedz kūpoši karstas uz iesmiem. Garnējumam izmanto citrona šķēlītes.