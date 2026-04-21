Ēdam grilētu zivi! Špikeris, kā labāk un cik ilgi gatavot
Grilēšanai ir piemērotas gan veselas zivis, gan to filejas. Pasniedz ar svaigajiem salātiem, kartupelīšiem vai citām iecienītām piedevām.
Grilētas reņģes ar pētersīļu mērci
Grilēšanai izmanto speciālo režģi ar rokturi, lai zivis var viegli apgriezt un tās neiekrīt oglēs.
4 personām
20 minūtes + laiks mērcei
Sastāvdaļas:
800 g izķidātu reņģu
1–2 mazas sarkanās čili pākstis
2 ķiploka daiviņas
1 citrona sula
8 ēdk. olīveļļas
2 ēdk. sakapātu pētersīļu
eļļa restīšu ieziešanai
jūras sāls
Gatavošana:
1. Nomizotus ķiplokus un iztīrītas čili pākstis smalki sakapā. Samaisi ar pētersīļiem, olīveļļu, citrona sulu un sāli. Atstāj, lai mērce pusstundu ievelkas.
2. Reņģu grilēšanai paredzētās restes iezied ar eļļu, uzliec uz tām zivis un uz mērenas uguns grilē pa 3–4 minūtēm no katras puses.
4. Pārlej ar mērci.
Špikeris zivju grilēšanai
|
Zivs
|
Biezums
|
Grilēšanas ilgums
|
Zivs gabals/fileja
|
1 cm
|
6–8 minūtes
|
Zivs gabals/fileja
|
2 cm
|
8–10 minūtes
|
Vesela zivs
|
2,5 cm
|
10 minūtes
|
Vesela zivs
|
4 cm
|
10–15 minūtes
|
Vesela zivs
|
6 cm
|
15–20 minūtes
Padomi
■ Grilēšanai ir piemērotas kā zivju filejas, tā veselas zivis. Ķidājot tām vēlams atstāt klāt galvu un asti, tad zivis neizjuks.
■ Treknākas zivis ar stingru mīkstumu, piemēram, lasis, tuncis, siļķe, skumbrija, ir piemērotas grilēšanai uz restītēm virs karstām oglēm, bet liesākas (forele un asaris) labāk grilēt alumīnija folijā, lai tik ātri nekļūst sausas.
■ Zivis grilē nelielā karstumā, novietojot tālāk no oglēm, jo tās ātri izcepas. Jāraugās arī, lai neapdeg.
■ Lielākas zivis un to filejas ieteicams grilēt, ievietotas speciālā režģī, tad apgrozot tās nesadalīsies.