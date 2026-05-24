Latvija sakauj Lielbritāniju
Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta sestajā mačā ar 6:0 uzveica Lielbritāniju, nostiprinoties pozīcijās cīņā par vietu ceturtdaļfinālā.
Vārtu guvējs Krastenbergs: visi izbaudījām šo spēli
Pasaules čempionāta spēli pret Lielbritāniju varēja izbaudīt gan fani, gan paši hokejisti, pēc uzvaras sarunā ar žurnālistiem sacīja Latvijas valstsvienības uzbrucējs Renārs Krastenbergs.
"Šodien labi nospēlējām. Gan faniem, gan mums bija baudāma spēle," stāstīja Krastenbergs, kurš guva komandas sestos vārtus. "Gribējām gūt vēl vairāk vārtus."
Uzbrucējs norādīja, ka spēle nemaz nebija tik viegla, kā varētu likties, bet šodien nostrādāja daudzas lietas un izdevās gūt vārtus. "Šodien sagāja vairākums, [Eduards] Tralmaks palīdzēja, visiem sakrita, bet neteikšu, ka uz vienas kājas [apspēlējām pretinieku]."
Nākamos pretiniekus ungārus, uzvara pret kuriem Latvijas izlasei garantētu vietu ceturtdaļfinālā, Krastenbergs raksturoja kā labu komandu. "Viņi diezgan pārliecinoši uzvarēja tos pašus angļus," teica uzbrucējs. "Viegli nebūs. Tagad ir jāaizmirst šī spēle, būs viena diena pauzīte, atpūtīsimies un simtprocentīgi gatavosimies nākamajam mačam."
89. pasaules čempionāts Šveicē beigsies 31. maijā.