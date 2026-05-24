Somija palīdz Latvijai un sagādā Austrijai vēl vienu zaudējumu, Kanāda turpina uzvaru gājienu
Somijas un Kanādas vīriešu hokeja izlases svētdien izcīnīja pārliecinošas uzvaras pasaules čempionāta spēlēs, kamēr Slovākija cieta otro, bet Austrija jau trešo zaudējumu pēc kārtas.
Cīrihē A apakšgrupā Somija ar rezultātu 5:2 (1:0, 3:0, 1:2) pārspēja Austriju.
Somijas izlasē vārtus guva Mikaēls Granlunds, Saku Mēnelenens, Jese Puljujervi, Sakari Menninens un Patriks Puistola, bet austriešiem ar precīziem metieniem izcēlās Benjamins Nisners un Leons Valners. Somijas hokejistiem bija divreiz vairāk metienu pa vārtiem (35:17).
A grupā pirmajām piecām komandām aizvadot pa sešām spēlēm, Šveicei un Somijai ir maksimālie 18 punkti, Austrija un Latvija guvušas pa deviņiem punktiem, bet Vācijai ir septiņi punkti. Tālāk ir ASV ar pieciem punktiem, Ungārija guvusi trīs punktus, bet Lielbritānijai nav punktu, britiem izkrītot uz pēc spēka otro divīziju.
Tikmēr Fribūrā B apakšgrupas cīņā Kanāda ar rezultātu 5:1 (1:0, 0:1, 4:0) uzvarēja Slovākiju.
Tāpat kā Cīrihē notikušajā spēlē, arī šajā mačā uzvarētājiem vārtus guva pieci dažādi spēlētāji, nevienam no viņiem neiekrājot vairāk par diviem punktiem. Kanādai vārtus guva Dilans Kozenss, Gabriels Vilardi, Džons Tavaress, Raiens O'Railijs un Maklins Selebrīni, bet slovākiem vienīgos vārtus guva Kristiāns Pospīšils.
Metienu attiecība šajā spēlē mazliet par labu Kanādai - 32:29.
B grupā pirmo vietu ar 17 punktiem sešās spēlēs ieņem Kanāda, otrā ar 13 punktiem piecās cīņās ir Čehija, 11 punkti sešos dueļos ir Slovākijai, desmit punktus piecos mačos guvusi Norvēģija, bet deviņi punkti sešās spēlēs ir Zviedrijai. Tālāk ar pieciem punktiem ir Dānija, trīs punktus guvusi Slovēnija, bet viens punkts ir Dānijai.
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.