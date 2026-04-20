Pamēģini! Divas gardu zupu receptes ar sieru
Ar sieru zupas var iebiezināt, piešķirt tām sātu, padarīt to garšu maigāku vai pikantāku. Viss ir atkarīgs no siera šķirnes. Un bērniem dikti garšo šādas zupas!
Visātrāk zupas bagātināšana ar sieru izdodas, ņemot talkā kausēto sieru. Klasiskais piešķirs zupai tumīgumu, savukārt kausētais siers ar piedevām, piemēram, zaļumiem, sēnēm, papriku, uzlabos garšu un veidos atbilstošu aromātu. Citus sierus sarīvē smalkākās vai rupjākās skaidiņās un tad pievieno zupai.
Siera zupas mēdz bagātināt ar dažādām garšvielām, it sevišķi maltu muskatriekstu un maltu saldo papriku, kā arī ar baltvīnu. Zupā iederas svaigi sasmalcināti zaļumi, sadrupināti rieksti un mandeles, kā arī ķiploks un garšaugos vai sezama sēklās apviļāti grauzdiņi.
Vistas zupa ar rīsiem un kausēto sieru
Zupai der gan klasiskais kausētais siers, gan sieri ar piedevām. Interesantu garšu rada kausētais siers ar baravikām vai citām sēnēm.
4–6 personām
45 minūtes
Sastāvdaļas:
500 g vistas filejas
300 g kausētā siera
150 g rīsu
5 kartupeļi
2 burkāni
2 sīpoli
eļļa cepšanai
sakapāti zaļumi
sāls, malti pipari
Gatavošana:
1. Vistas filejas ieliec katlā, aplej ar 2,5–3 l ūdens, pieber sāli un izvāri gatavas.
2. Tikmēr kartupeļus, burkānus un sīpolus nomizo. Kartupeļus sagriez gabaliņos, sīpolus sakapā, burkānus sarīvē rupjās skaidiņās.
3. Gaļu izņem no katla un ieber rīsus. Vāri aptuveni 10 minūtes.
4. Pannā sakarsē eļļu un apcep sīpolus un burkānus.
5. Kartupeļus, sīpolus un burkānus pievieno rīsiem, uzvāri un turpini vārīt vēl 5–8 minūtes.
6. Gaļu sagriez mazos gabaliņos un kopā ar sieru pievieno zupai. Karsē, līdz siers izkūst. Pieber sāli un piparus. Pārkaisi zaļumus.
Siera zupa ar frikadelēm
Ja izmanto ļoti smalki samaltu tītara gaļu, iespējams, frikadelēm vajadzēs vēl vienu olu, lai tās labāk turētos kopā.
4 personām
40 minūtes
Sastāvdaļas:
500 g maltas vistas vai tītara gaļas
200 g kausētā siera
2 ēdk. rīsu
5 kartupeļi
2 sīpoli
1 burkāns
1 ola
sviests cepšanai
sāls, malti pipari + piparu graudiņi, lauru lapa
sakapāti svaigi pētersīļi un dilles
Gatavošana:
1. Kartupeļus, sīpolus un burkānu nomizo. Kartupeļus sagriez salmiņos, sīpolus – smalkos gabaliņos, burkānu sarīvē.
2. Pannā sakarsē sviestu un apcep sīpolus caurspīdīgus. Pievieno burkānus un apsautē.
3. Malto gaļu samīci ar olu, rīsiem, sāli un pipariem. Izveido mazas frikadeles.
4. Katlā ielej ūdeni, ieliec lauru lapu, ieber piparu graudiņus un sāli un uzvāri. Pievieno kartupeļus un vāri 3–5 minūtes. Ieliec frikadeles un uzvāri.
5. Pievieno kausēto sieru un apceptos dārzeņus. Vāri, līdz frikadeles uzpeld virspusē. Pievieno pētersīļus un dilles.