Naktī uz pirmdienu gaidāms neliels lietus
Naktī vietām Latvijā gaidāms neliels lietus, bet pirmdien gaiss Latvijā iesils līdz +21 grādam, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Naktī laiks būs lielākoties mākoņains, un vietām gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns vējš, un dažviet austrumu rajonos veidosies migla. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +9…+14 grādiem, bet dienvidaustrumos un vietām jūras piekrastē būs vēsāks, gaisa temperatūrai pazeminoties līdz +5...+8 grādiem.
Rīgā nakts uz pirmdienu, 1. jūniju, būs mākoņaina, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Vējš būs lēns, un minimāla gaisa temperatūra būs +12...+14 grādi. Savukārt dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, kā arī vietām ir iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz +16…+21 grādam.
Rīgā dienā būs mākoņains, tomēr brīžiem uzspīdēs saule. Būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns vējš, un termometra stabiņš pakāpsies līdz apmēram +20 grādiem.