Viegli pagatavojams un garšo ģimenei - biezpiena pīrāgs ar smilšu mīklas pamatni
Šo biezpiena pīrāgu cepu bieži, jo pusaudzim dēlam tā ir mīļākā kūka. Gatavošana ir patiešām vienkārša, rezultāts gards un ēd arī mazā meita, kurai citādi biezpiens negaršo.
Sastāvdaļas:
Saldēta smilšu mīkla (400 g iepakojums)
200 g biezpiena (ideāli piemērots ir kulinārais biezpiens, bet der jebkurš)
3 olas
Cukurs pēc garšas (uz šo daudzumu lieku 4 ēdamkarotes cukura)
Paciņa (16 g) vaniļas cukura
Puse citrona sulas
4 ēdamkarotes miltu
Tējkarote cepamā pulvera
Skābs ievārījums
Gatavošana:
1. Smilšu mīklu istabas temperatūrā atlaidini.
2. Olu dzeltenumus, cukuru, vaniļas cukuru un no citrona izspiestu sulu liec bļodā un sakul.
3. Pievieno biezpienu un sastrādā viendabīgā masā. Es sākumā saspaidu ar dakšiņu (īpaši, ja graudaināks biezpiens, nevis kulinārais) un tad ņemu talkā mikseri vai putojamo slotiņu.
4. Pievieno izsijātus miltus, cepamo pulveri un visu rūpīgi sajauc.
5. Atsevišķi saputo olu baltumus stingrās putās un iecilā viendabīgi sagatavotajā masā.
6. Kūku cepšanas formā ieklāj cepamo papīru un smuki izspaidi smilšu mīklu, lai vienmērīga pamatne un veidojas arī nelielas maliņas.
7. Smilšu mīklu nozied ar skābu ievārījumu – ne pārāk biezā kārtā, bet arī ne gluži tā, lai spīd cauri.
8. Liec virsū sagatavoto biezpiena masu.
9. Liec līdz 180 grādiem uzkarsētā cepeškrāsnī un cep apmēram 40 minūtes.
10. Pasniedz tāpat vai ar saldējumu, putukrējumu, svaigām ogām utt.