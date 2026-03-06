Knifiņi, kā izcept gardus biezpiena plācenīšus
Noteikti ir gadījies ēst parastus biezpiena plācenīšus un tādus, kas liek dejot garšas kārpiņām. Ir daži knifiņi, kas ļaus tikt pie tiem ļoti garšīgajiem.
Patiesībā negaršīgus biezpiena plācenīšus izcept nav iespējams, taču tos var pagatavot tādus, kas burtiski mutē kūst. Lūk, daži ieteikumi, lai tiktu pie bezgala gardiem biezpiena plācenīšiem.
■ Piemērotākais plācenīšiem ir 9 % biezpiens, turklāt pēc iespējas svaigāks un sausāks, nevis tāds, no kura pil šķidrums.
■ Plācenīšu mīklai mēdz izmantot gan visu olu, proti, baltumu un dzeltenumu, gan tikai dzeltenumus. Garšīgāki, zeltaināki un izskatīgāki plācenīši tomēr sanāk, ja cepšanai lieto tikai olu dzeltenumus.
■ Ja neskaita kalorijas, piemērotākie ir kviešu milti, it sevišķi tie, uz kuru iesaiņojuma ir arī uzraksts Konditorejas milti. Šajos miltos plācenīšus arī apviļā.
■ Cukuru var arī nepievienot – ja plācenīšus pasniegs ar ievārījumu, medu, putukrējumu vai citām saldām piedevām. Ja šādas piedevas nav paredzētas, mīklai ieteicams pievienot nedaudz brūnā cukura.
Biezpiena plācenīši: ideālā recepte
Ja gribas, mīklai vari pievienot izmērcētas rozīnes.
4 personām
20 minūtes pagatavošanai
- 400 g 9 % biezpiena
- 4 ēdk. miltu
- 2 ēdk. cukura
- 2 olas dzeltenumi
- šķipsniņa sāls
- eļļa cepšanai
1. Biezpienu liec bļodā un ar dakšiņu rūpīgi sasmalcini.
2. Pievieno olu dzeltenumus, sāli, 2 ēdk. miltu un cukuru un rūpīgi samīci.
3. Mīklu sadali 8 daļās, un no katras izveido plakanu plācenīti.
4. Šķīvī ieber atlikušos miltus. Apviļā plācenīšus; liekos miltus nopurini.
5. Pannā sakarsē eļļu un cep plācenīšus zeltainus no abām pusēm.